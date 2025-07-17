İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savundu. Bu gelişmenin ardından Dürziler sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Dürziler kimdir? Dürziler hangi dine inanıyor? Dürziler nerede yaşar?

DÜRZİLER KİMDİR?

Dürziler, 11. yüzyılda Mısır’daki Fâtımî halifesi Hakim Biemrillah döneminde ortaya çıkan ve İslamiyet’ten türeyen özgün bir inanca sahip dini topluluktur. Adlarını, bu öğretiyi yaymaya çalışan Hamza bin Ali'nin öğrencisi Muhammed ed-Dürzî'den alırlar. Ancak ilginç bir şekilde, Dürzîler Muhammed ed-Dürzî’yi resmi kurucu olarak kabul etmezler ve öğretilerini Hamza bin Ali'ye dayandırırlar.

DÜRZİLER HANGİ DİNE İNANIYOR?

Dürzilik, İslam’ın Şii mezhebine bağlı İsmaililik kolundan türemiş, zamanla ise kendi içinde felsefi, mistik ve batıni unsurlar taşıyan, tamamen farklı ve gizemli bir dini yapıya dönüşmüştür. İnançları, halk arasında sıklıkla "gizli din" olarak anılır çünkü öğretileri sadece topluluk içindeki inisiye olmuş kişilere açıklanır.

Suriye’deki Dürziler, Dürzilik adı verilen kendine özgü dini inanca mensuptur. Resmi anlamda Müslüman olarak kabul edilseler de, Dürzilik ne Sünni ne de Şii mezhepleriyle tam olarak örtüşmeyen, bağımsız ve ezoterik bir inanç sistemidir. Dürziler, Allah’a inanmakla birlikte reenkarnasyon (ruh göçü), gizli bilgiye erişim ve sembolik ibadet anlayışı gibi kendilerine has dini görüşlere sahiptir.

DÜRZİLER NEREDE YAŞAR?

Suriye'de Dürziler çoğunlukla ülkenin güneybatısında, Suveyda (Süveyda) bölgesinde yaşamaktadır. Bu bölge, “Cebel el-Dürz” (Dürzi Dağları) olarak da bilinir ve topluluğun tarihsel merkezlerinden biridir. Suriye iç savaşında tarafsız kalmaya çalışan Dürziler, zaman zaman bulundukları bölgeleri korumak için yerel silahlı savunma birlikleri oluşturmuştur.