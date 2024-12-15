Yayınlanma: 15.12.2024 - 20:28

Güncelleme: 15.12.2024 - 20:28

New York merkezli haber sitesi Jewish Press’in bildirdiğine göre, Suriye'nin güneyindeki altı Dürzi köyünün sakinlerinin Cuma gecesi yaptığı konsey toplantısında, Suriye’deki silahlı grupların Dürzi bölgesine ulaşmasının engellenmesi kararı alındı ve köylerinin İsrail'in Golan Tepeleri'ne ilhak edilmesi önerildi. Peki, Dürzilik nedir? Dürziler kimlerdir? Dürziler nerede yaşar?

Dürzilik Nedir?

Dürzilik, İslam'ın bir mezhebi olan Şii inançlarından türemiş, ancak kendine özgü öğretileri ve inanç sistemiyle farklılık gösteren bir dini inançtır. 11. yüzyılda, Mısır'da Alamut Kalesi'nde başlayan Dürzilik, zamanla Orta Doğu'nun farklı bölgelerine yayıldı. Adını, dini liderlerinden birisi olan Dürzi'nin soyadından almıştır. Dürzilik, özgün bir monoteist inanç sistemine sahiptir ve Allah'a inanır, ancak bu inanç bir dizi gizli öğretiye dayalıdır. Dürziler, özellikle reenkarnasyon, öğretiye dayalı gizli bilgi ve mutlak ruhsal olgunluk arayışına büyük önem verirler.

Dürziler Kimlerdir?

Dürziler, özgün inançlarına sahip bir topluluktur ve kendilerini İslam'ın bir mezhebi olarak kabul ederler. Ancak, Dürzilik, İslam'ın ötesinde özgün bir dini yapıya sahiptir. Dürziler, çoğunlukla Arap kökenli bir halktır ve özellikle Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi Orta Doğu ülkelerinde yaşayan büyük bir topluluğa sahiptir. Dürzilerin dini inançları, bu halkın içindeki sıkı bir toplumsal yapıyı ve inanç birliğini de beraberinde getirir. Dürziler, genellikle kapalı bir topluluk olup, dışarıya karşı çok fazla dini bilgi vermezler. Ayrıca, Dürziler diğer dini inançlarla evlilik yapmazlar; sadece kendi içlerinde evlenmeye eğilimlidirler.

Dürziler Nerede Yaşar?

Dürziler, esas olarak Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde yoğunlaşmışlardır. En büyük Dürzi nüfusuna sahip ülkeler şunlardır:

Lübnan: Lübnan'da Dürziler, özellikle dağlık bölgelerde, başta Şuf bölgesi olmak üzere yoğunlaşmışlardır.

Suriye: Suriye'nin güney bölgelerinde, özellikle Deraa ve Kuneytra illerinde Dürzi nüfusu yoğundur.

Ürdün: Ürdün'ün güney kesimlerinde de Dürziler yaşamaktadır.

İsrail: İsrail'in kuzey bölgelerinde, özellikle Galile bölgesinde Dürzi nüfusu bulunmaktadır.

Dürziler ayrıca, küçük topluluklar halinde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin gibi ülkelerde de yaşamakta olup, çoğunlukla göç etmiş Dürziler ve onların soyundan gelenlerdir.