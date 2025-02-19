Duygu Nebioğlu'ndan yeni iddialar: ‘Her şeyden haberi vardı’
Duygu Nebioğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımında babası Metin Akpınar'ın baştan beri kendisi ve kardeşinin varlığından haberdar olduğunu, onları annelerinden zorla ayırarak çocuk esirgeme kurumuna verdiğini iddia etti.
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın çocukları olduğunu en başından bildiğini iddia etti.
Nebioğlu, Akpınar'ın kendisinin ve kardeşinin varlığından en başından beri haberdar olduğunu, kardeşlerini annesinden zorla ayırarak kendi elleriyle çocuk esirgeme kurumuna verdiğini dile getirdi.
Duygu Nebioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı
"Sizin o 'Erkeğin rızası var mıydı?' dediğiniz olayda, o erkeğin her şeyden haberi olduğunu ve kendi elleriyle çocuklarını anneden ayırıp çocuk esirgeme kurumunun soğuk, karanlık duvarlarına attığını 14 Mayıs 2025 tarihinde kanıtlamış oluyorum."
Söyleyin o erkeklere, omuzlarını düşürüp 'Benim hiçbir şeyden haberim yoktu' diyen adamlar gibi topluma bir zahmet sevgi dersleri vermesin, otursun evinde kitabını okusun. Gerçekten çocuklarına sahip çıkan erkekler gibi davranmak nasıl olur, oturup araştırsın. Zaten yakında, çocuklarının annesine ve çocuklarına bunları yapan adamların başkalarına neler yaptığını öğreneceksiniz."
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