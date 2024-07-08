Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: ‘Pişman ve pişmaniye olacaktır’

Metin Akpınar‘ın kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı ve programı hakkında “Arka tarafta dönen dolaplar için o arka tarafın hepsi pişman ve pişmaniye olacaktır” diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:26
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: ‘Pişman ve pişmaniye olacaktır’
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Sanatçı Metin Akpınar’ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu’nun Müge Anlı çıkışı dikkat çekti. 

Müge Anlı’nın programına bir daha çıkmayan Duygu Nebioğlu bu konu hakkında açıklama yaptı. 

”KİMİN KALESİNE GİRDİĞİMİ GAYET İYİ BİLİYORUM”

Nebioğlu, programa katıldığı için çok sayıda eleştiri aldığını da söyleyerek “Evet, adalet elbet yerini bulacak. Müge Anlı’ya ben bilerek çıktım. Kimin kalesine girdiğimi gayet iyi biliyordum. Anneme iftira atmalar sadece kendi sonlarını daha ağır ve acı dolu bitmesine sebep olacak ” diye konuştu.

Nebioğlu "O kadının programına çıktığım için pişman değilim. Ama arka tarafta dönen dolaplar için o arka tarafın hepsi pişman ve pişmaniye olacaktır ” dedi.


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