Yayınlanma: 01.07.2024 - 18:56

Güncelleme: 01.07.2024 - 18:56

Duygusal açlık, fiziksel açlıktan çok farklı bir deneyimdir çünkü aniden ortaya çıkar ve belirgin fiziksel işaretler göstermez. Bu tür açlık durumunda birey, genellikle anlık tatmin arayışında olup yüksek kalorili yiyeceklere yönelebilir. Ancak bu beslenme alışkanlığı, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, bu rahatsızlıkla başa çıkabilmenin yolları nelerdir? İşte duygusal açlıkla baş etmenin 10 pratik yolu...

DUYGUSAL AÇLIKLA BAŞ ETMENİN 10 YOLU

1. Duygusal dengenizi sağlayın:

Beyinde dopamin sentezini artırabilecek besinleri tercih edin. Kefir veya ayran gibi süt ürünleri, stres anlarında sakinleşmenize yardımcı olabilir.

2. Mutluluk veren besinler tüketin:

Anlık mutluluk sağlayacak besinler seçin. Muz, nar, ceviz ve siyah çikolata gibi besinler, tatmin edici ve sağlıklı alternatiflerdir.

3. Bitki çayları ile rahatlayın:

Sinirli veya gergin olduğunuzda adaçayı, melisa çayı veya ıhlamur gibi bitki çayları içebilirsiniz. Biraz bal eklemek, tatlı bir lezzet katmanı sağlayabilir.

4. Stresle baş etme yöntemlerini öğrenin:

Stres anlarında yürüyüş yapmak, fizyolojik olarak stres hormonlarını azaltabilir. En az 30 dakikalık bir yürüyüş, zihninizi ve bedeninizi rahatlatabilir.

5. İyi bir uyku düzenine sahip olun:

Gece yatmadan önce ılık süt ve kakaoyu karıştırmak, günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olabilir.

6. Duygusal açlıkla başa çıkma planı yapın:

Duygusal açlık ataklarında, bir kase yoğurt ve taze meyvelerle kendinizi tatmin edebilirsiniz.

7. Susuzluğa dikkat edin:

Gün boyunca yeterli su içmek, vücudunuzun dengesini korumanıza ve duygusal değişimleri azaltmanıza yardımcı olabilir.

8. Düzenli beslenme alışkanlığı edinin:

Duygusal yeme sonrası pişmanlıktan kaçınmak için düzenli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin.

9. Magnezyum desteği alın:

Magnezyum, duygusal değişimleri kontrol altına alabilir. Günlük magnezyum desteği, sağlık için önemli olabilir.

10. Farklı mutluluk alanları keşfedin:

Yemekle bağ koparmak için hobiler edinin, müzik dinleyin ve içsel iradeyi güçlendirecek psikoterapik desteklerden yararlanın.