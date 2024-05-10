Yapay zekayla diriltilenler psikolojinizi bozabilir

Bilim insanları, ölülerin yapay zeka destekli sohbet botlarıyla "tekrar canlandırılmasının" etik sorunlara ve psikolojik rahatsızlıklara yol açtığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:37
Yapay zekayla diriltilenler psikolojinizi bozabilir
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Birleşik Krallık'taki Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, "ölübotları" (deadbots) ya da "yasbotları" (griefbots) adı verilen yapay zeka tabanlı uygulamaların özellikle çocuklar için risk yaratabileceğini belirtti.

YAS TUTMA SÜREÇLERİNİ SEKTEYE UĞRATABİLİR

Hakemli dergi Philosophy and Technology'de yayınlanan çalışmada, bu tür hizmetlerle çocukların yas tutma süreçlerinin sekteye uğrayabileceğine dikkat çekildi. Araştırmada, "Bu tür hizmetleri sağlayan hiçbir firma, çocukların 'ölübotlarla' etkileşime girmesinin faydalı olduğunu veya en azından bu hassas gruba zarar vermediğini kanıtlayamaz" dendi. 

Independent Türkçe'de yar alan çalışmaya göre akademisyenler, bu tür yapay zeka destekli hizmetlerin net yönetmeliklerle denetim altında tutulması gerektiğini belirtti.

Çalışmanın ortak yazarlarından Katarzyna Nowaczyk-Basinska, şu değerlendirmeleri paylaştı: 

Üretken yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler, internet erişimine ve bazı temel bilgilere sahip neredeyse herkesin ölen bir sevdiğini canlandırabileceği anlamına geliyor. Yapay zekanın bu alanı etik açısından tam bir mayın tarlası.

Bilim insanları "dijital öte dünya endüstrisi" adını verdikleri bu sektörün hızla büyüdüğünü belirterek, firmaların botları üretmek için topladıkları verileri reklam amaçlı kullanabileceğine de işaret etti. Araştırmanın ortak yazarlarından Tomasz Hollanek, yapay zeka destekli simülasyonların şirketlerin reklamlarında oynayabileceğini ya da kullanıcılara çeşitli ürünler satmaya çalışabileceğini söyledi. 

Hollanek, "İnsanlar bu tür simülasyonlarla güçlü duygusal bağlar geliştirebilir, bu da onları manipülasyona karşı savunmasız hale getirebilir" dedi.


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