Duygusal şiddete uğruyor olabilirsiniz: Love Bombing'in 10 işareti...

Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:33

Güncelleme: 20.05.2024 - 12:33

Uzmanlara göre, sağlıklı bir ilişki, her iki taraf için de olumlu ve destekleyici bir ortam sunmalıdır. Ancak, bazı durumlarda, bir kişi diğerine aşırı ilgi göstererek, hızla duygusal yakınlık kurmaya çalışabilir. Bu durum, "love bombing" olarak adlandırılan bir taktik olabilir ve psikolojik veya duygusal istismara işaret edebilir. Bu belirtileri tanımak ve ilişkideki bu tür davranışları fark etmek önemlidir. Peki, duygusal şiddete uğramanıza sebep olabilecek bu terim nedir, belirtileri nelerdir? İşte Love Bombing'in 10 işareti...

LOVE BOMBING NEDİR?

Love Bombing türkçe adıyla aşk bombardımanı, bir ilişkinin başlangıcında bir kişinin aşırı sevgi, ilgi ve dikkat göstererek diğerini etkilemeye çalışmasıdır. Bu taktik genellikle karşı tarafı kontrol altına almak ve ilişkiyi manipüle etmek amacıyla kullanılır. Başlangıçta olumlu gibi görünse de, uzun vadede psikolojik zararlara yol açabilir. Bu tür davranışlarla karşılaşan kişilerin dikkatli olması önemlidir çünkü bu taktikler genellikle toksik ilişkilerin belirtisi olabilir.

LOVE BOMBING İŞARETLERİ NELERDİR?

1. Abartılı iltifatlar sarf ederler:

İlişkilerde iltifatlar, birbirinize duyduğunuz ilginin ve sevginin ifadesidir. Özellikle ilişkinin başlangıcında, partnerinize güzel sözler söylemek oldukça yaygın bir davranıştır. Ancak, bazen partnerinizin yaptığı iltifatlar abartılı ve aşırı derecede yoğun gelebilir. Bu durumda, aşk bombardımanı adı verilen bir durumla karşı karşıya olabilirsiniz. Eğer partnerinizin iltifatları sizi rahatsız ediyorsa veya tedirgin hissettiriyorsa, bu durumu dikkate almalı ve temkinli olmalısınız. Yoğun ve abartılı iltifatlar genellikle ilişkinin erken dönemlerinde ortaya çıkar ve bu durumu gözlem altına almak önemlidir.

2. Kontrolcü paylaşımlar yaparlar:

Aşk bombalaması sadece büyük jestlerle, gösterişli hediye gösterileriyle ve yüz yüze manipülasyonlarla sınırlı değildir. Bazen, günlük konuşmaların içinde daha incelikli bir şekilde de gerçekleşebilir. Uzmanlara göre, "Bunların çoğu sözlü olabilir" diyor. "Eğer aşırıysa ve çok hızlı hareket ediyormuşsunuz gibi geliyorsa, bu aşk bombardımanına uğradığınızın bir işareti olabilir. İlişki devam ettikçe bu durumlar daha da yoğunlaşabilir." Aşk bombalamayı tercih eden bir kişi, sizin hakkınızda ne hissettiklerini aşırı derecede açıklayabilir veya konumunuzu sık sık kontrol edebilir. Bazen, ilişkinizin toplum tarafından kabul edilmesini sağlamak amacıyla internette sizin hakkınızda ne hissettiklerini çok sık paylaşarak aşırıya kaçabilirler.

3. Hediye yağmuruna tutarlar:

Hediye vermek, partnerinize olan değerinizi ifade etmenin ve ilişkinizi güçlendirmenin güzel bir yoludur. Ancak bazen, hediye alma ve verme süreci ilişkide manipülasyon aracı olarak kullanılabilir. Aşk bombacıları, sevgilerini göstermek için sık sık beklenmedik hediyeler sunabilirler. Hediye alma ve verme, birçok insan için sevgi dili olmasına rağmen, bazı durumlarda hediyeler istenmeyen, gereksiz veya abartılı olabilir. Eğer partneriniz size istemediğiniz veya rahatsız edici hediyeler sunmaya devam ediyorsa, bu aşk bombardımanının bir işareti olabilir. Bu durumda, sınırlarınızı belirlemek ve durumu açıkça ifade etmek önemlidir.

4. Her zaman ulaşılabilirdirler ve ilginizi beklerler:

Aşk bombardımanı yapan bir kişi, sizin diğer insanlardan daha fazla bağımlı gibi görünerek rahatlık, zaman, enerji ve fedakarlık açısından daha fazla talepte bulunabilir. İlişkiniz ilerledikçe, size kıskançlık veya diğer arkadaşlarınızı, aile üyelerinizi kıskanma eğilimi gösterebilir ve bu da taleplerini artırabilir. Bu noktada, adil olmayan seçimler yapmanızı veya onları diğer insanlar ve diğer önemli sorumluluklar arasında tercih yapmaya zorlayan ültimatomlar sunabilirler. Uzmanlar, "Onlarla zaman geçirmenizi tercih ederler çünkü size bağımlılık yaratmak ve sadece onlara güvenmenizi sağlamak isterler" diyor. "Zamanla, başka şeylere vakit ayırmak istemeniz durumunda sizi suçlamaya başlayabilir veya onları diğer insanlardan ve önem verdiğiniz şeylerden önce koymaya zorlayabilirler."

5. "Ruh Eşi" olduğunuzu iddia ederler:

Mükemmel uyum sağlayan bir partner bulmak, memnuniyet verici olabilir. Ancak, partnerinizi gerçekten tanımak zaman alabilir. Aşk bombardımanı yaşandığında, ilişkinin başlarında "ruh eşi", "kişi" veya "diğer yarısı" gibi etiketler uygulanabilir. Bu, hayatlarında önemli bir figür olarak görülmek anlamına gelebilir, ancak eğer onları çok uzun süredir tanımıyorsanız veya kendinizi rahatsız hissediyorsanız, bu durum endişe kaynağı olabilir. Bir ilişkiye başladıktan birkaç hafta sonra "Seni seviyorum" demek bile bir tehlike işareti olabilir. Ne kadar hızlı hareket ettiğiniz konusunda kendinizi huzursuz hissediyorsanız, partnerinizle konuşmanın zamanı gelmiş olabilir.

6. Aşırı iletişim yükü yaratırlar:

"Overloaded" terimi, aşırı yüklenmeyi ifade eder ve ilişkilerde iletişimde aynı duyguyu hissetmenize neden olabilir. İlişkinin başlarında, partnerinizle daha sık iletişim kurabilirsiniz çünkü birbirinizi daha iyi tanımaya çalışırsınız ve ilişkinizin dinamiklerini keşfedersiniz. Sağlıklı bir ilişki için iyi iletişim çok önemlidir, ancak iletişim yoğunluğu sizin için sıkıntıya neden olmamalıdır. Bu durum, duygularınızı paylaşmak ve birlikte daha iyi bir iletişim yolu bulmak için harika bir fırsat olabilir.

7. Sonuç almak için aceleci davranırlar:

"Love bombers" olarak adlandırılan insanlar, ilişkilerde hızlı bir şekilde ilerlemeye eğilimlidirler. Sizi ruh eşleri olarak tanımlayabilir, birlikte kaçma fantezileri kurabilir ve bu fantezileri açıkça konuşabilirler ya da sürekli olarak sizinle tanışma anlarından bahsedebilirler. Hatta ilişkinin çok erken aşamalarında bile sizi hemen yakın arkadaşları ve aile üyeleriyle tanıştırmak isteyebilirler ve muhtemelen ilişkinin başlangıcında bağlılık fikrini gündeme getireceklerdir. Hatta evlilik gibi mutlu son olarak nitelendirilen hedeflere doğru koşmak için önemli kilometre taşlarını atlamaya eğilimli olabilirler.

8. Kendinizi bunalmış, huzursuz veya dengesiz hissetmenize sebep olurlar:

Bazen partnerinizle aynı fikirde olup olmadığınızı merak etmekte sorun yoktur. Hepimiz farklı hızlarda ve farklı aşamalarda severiz ve başkası için doğru gelen şey size doğru gelmeyebilir. Kendinizi huzursuz, dengesiz veya bunalmış hissediyorsanız ve bu duygularınızı partnerinize iletiyorsanız ancak partneriniz bu duygulara karşılık vermiyorsa veya sağlıklı, pozitif tepkiler vermiyorsa, bunlar sorunların yaklaşmakta olduğunun işaretleridir.

9. 'Hayır'ı cevap olarak kabul etmezler:

"Her durumda 'hayır', 'hayır' anlamına gelir. Ancak bir aşk bombacısına davranışlarının uygun olmadığını söylerseniz veya sağlıklı sınırlar koymaya çalışırsanız, muhtemelen tartışmaya girecek, düşünce tarzınızı sorgulayacak ve hatta sizi 'hayır' dediğiniz için hatalı olduğunuza inandırmaya bile çalışacaktır. Uzmanlar, "Bir sınırın aşıldığını veya birçok sınırın aşıldığını hissediyorsanız, bu, sesinizin duyulmadığının ve düşüncenizin ilişkide önemli olmadığının bir işareti olabilir" diyor.

10. Yalnızken sizi daha çok severler:

Aşk bombardımanı yapan bir kişi, sizi ailenizden ve arkadaşlarınızdan izole ederek, sizin ve katıldığınız faaliyetler üzerindeki kontrolünü artırır. Bazen bu çok açık olabilir; örneğin belirli aktiviteleri yapmanıza, belirli yerlere gitmenize veya başka insanlarla vakit geçirmenize, onlar yanınızda olmadan izin vermezlerse. Diğer zamanlarda, size dayattıkları izole olma hali daha incelikli görünür; örneğin onlarsız bir şey yapmaya çalıştığınızda karamsar, öfkeli veya üzgün olurlar. Her iki durumda da, partneriniz sizi rahat olmadığınız bir şeyi yapmaya zorlamaya çalışıyorsa veya kendinizi güvensiz hissetmenize neden oluyorsa, bu duygusal istismarın bir işaretidir.