Love Bombing nedir? Love Bombing ne demek?

İnsan her yaşta ve her zaman sevgiye ihtiyaç duyar. Sevilmek, bize kendimizi iyi hissettirir. Ancak, Love Bombing sağlıklı bir durum değildir... Peki, Love Bombing nedir? Love Bombing ne demek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 11:50
Love Bombing nedir? Love Bombing ne demek?
Abone Ol google-news

İnsanlar ikili ilişkilerinde partnerinden aldığı ilgi ve sevgiden kaynaklı mutluluk duyar. Ancak, bazı sevgiler insanlara mutluluktan daha çok zarar vermektedir... Peki, Love Bombing nedir? Love Bombing ne demek?

LOVE BOMBİNG NEDİR?

Love bombing, sevgi bombardımanı demektir. Aşk bombardımanı olarak da kullanılan bu ifade,  bir kimsenin, karşısındaki insana aşırı ilgi ve sevgi göstermesidir. Günümüzde genellikle romantik bir ilişkinin başlangıcında görülür. İlk başlarda olumlu bir durummuş gibi görünse de, psikolojik manipülasyona ve istismara yol açabilir. Bunu uygulayan kişilerin amacı, karşılarındaki insanı elde etmektir. Bu sebeple, birlikte olduklarını kişiyi kendilerine bağımlı hale getirmek için yoğun bir ilgiye maruz bırakırlar. Bu bağımlı hal yüzünden ortaya toksik bir ilişki çıkabilir. 

LOVE BOMBİNG NASIL ANLAŞILIR?

Sevgi bombardımanı, tutkulu yeni aşkın habercisi olduğu için ya da fiziksel birlikteliğin pekiştiricisi olduğu için onu görmezden gelme eğiliminde olabilirsin. Gerçekten yoğun bir ilgi ve sevgi görmek insana kendini çok iyi hissettirir. Hatta yaşadıkların gerçek mi yoksa manipülasyon mu anlamakta zorlanabilirsin.

Bu farkı anlamanın birkaç önemli yolu vardır: Gerçek romantizm tamamen karşılıklı hayranlık ve saygıyla ilgili olsa da, aşk bombardımanı daha ani ve uyumsuz hissettirir, sanki bu aşırı önemsenme haline hazırlıksız yakalanmışsın gibi. Aynı zamanda daha abartılı olma eğilimindedir.

Birinin birinci ay dönümünüzde ikinizin de keyif aldığı bir yazarın kitabını hediye etmek yerine seni Karayip tatiline götürdüğünü düşün. Bu, çok etkileyici olabilir ama gerçekliği tartışılır. Güzel, romantik anların, hediyelerin, sözlerin zamanlaması uygun olmalıdır. Bir ilişkinin başlangıcında, böylesine bir yaklaşım doğru yakınlık düzeyi değildir.


Love Bombing haberleri psikoloji haberleri Aşk haberleri nasıl anlaşılır? haberleri gaslighting haberleri

İlgili Haberler

Gaslighting nedir? Gaslighting ne demek?

Gaslighting nedir? Gaslighting ne demek?
Sinsi bir manipülasyon tekniği: Gaslighting

Sinsi bir manipülasyon tekniği: Gaslighting
Psikolojik zorbalığın uç noktası: Gaslighting nedir? 'Gaslighting'e maruz kalıyor musunuz?

Psikolojik zorbalığın uç noktası: Gaslighting nedir? 'Gaslighting'e maruz kalıyor musunuz?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Leicester City'ye Premier Lig yönetiminden kötü haber!

Leicester City'ye Premier Lig yönetiminden kötü haber!
Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!

Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!
‘Taş Bebek’ lakabıyla tanınan Gönül Yazar vasiyetini açıkladı

‘Taş Bebek’ lakabıyla tanınan Gönül Yazar vasiyetini açıkladı
Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…

Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…
Atilla Szalai'den Türkçe röportaj: 'Türkiye çok iyi bir takım'

Atilla Szalai'den Türkçe röportaj: 'Türkiye çok iyi bir takım'
Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Hafif ve lezzetli: Dondurmalı irmik helvası tarifi

Hafif ve lezzetli: Dondurmalı irmik helvası tarifi
Antalya’da denizde ceset bulundu!

Antalya’da denizde ceset bulundu!