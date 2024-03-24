Yayınlanma: 24.03.2024 - 11:50

Güncelleme: 24.03.2024 - 11:50

İnsanlar ikili ilişkilerinde partnerinden aldığı ilgi ve sevgiden kaynaklı mutluluk duyar. Ancak, bazı sevgiler insanlara mutluluktan daha çok zarar vermektedir... Peki, Love Bombing nedir? Love Bombing ne demek?

LOVE BOMBİNG NEDİR?

Love bombing, sevgi bombardımanı demektir. Aşk bombardımanı olarak da kullanılan bu ifade, bir kimsenin, karşısındaki insana aşırı ilgi ve sevgi göstermesidir. Günümüzde genellikle romantik bir ilişkinin başlangıcında görülür. İlk başlarda olumlu bir durummuş gibi görünse de, psikolojik manipülasyona ve istismara yol açabilir. Bunu uygulayan kişilerin amacı, karşılarındaki insanı elde etmektir. Bu sebeple, birlikte olduklarını kişiyi kendilerine bağımlı hale getirmek için yoğun bir ilgiye maruz bırakırlar. Bu bağımlı hal yüzünden ortaya toksik bir ilişki çıkabilir.

LOVE BOMBİNG NASIL ANLAŞILIR?

Sevgi bombardımanı, tutkulu yeni aşkın habercisi olduğu için ya da fiziksel birlikteliğin pekiştiricisi olduğu için onu görmezden gelme eğiliminde olabilirsin. Gerçekten yoğun bir ilgi ve sevgi görmek insana kendini çok iyi hissettirir. Hatta yaşadıkların gerçek mi yoksa manipülasyon mu anlamakta zorlanabilirsin.

Bu farkı anlamanın birkaç önemli yolu vardır: Gerçek romantizm tamamen karşılıklı hayranlık ve saygıyla ilgili olsa da, aşk bombardımanı daha ani ve uyumsuz hissettirir, sanki bu aşırı önemsenme haline hazırlıksız yakalanmışsın gibi. Aynı zamanda daha abartılı olma eğilimindedir.

Birinin birinci ay dönümünüzde ikinizin de keyif aldığı bir yazarın kitabını hediye etmek yerine seni Karayip tatiline götürdüğünü düşün. Bu, çok etkileyici olabilir ama gerçekliği tartışılır. Güzel, romantik anların, hediyelerin, sözlerin zamanlaması uygun olmalıdır. Bir ilişkinin başlangıcında, böylesine bir yaklaşım doğru yakınlık düzeyi değildir.