Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Duygusal yeme' atağını durdurmak için izlenmesi gereken yol...

'Duygusal yeme' atağını durdurmak için izlenmesi gereken yol...

26.12.2025 23:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Duygusal yeme' atağını durdurmak için izlenmesi gereken yol...

Aniden bastıran ve durdurulması zor olan yeme isteğinin, genellikle fiziksel bir ihtiyaçtan ziyade psikolojik bir boşluktan kaynaklandığı ifade ediliyor. İşte, 'duygusal yeme' atağını durdurmak için izlenmesi gereken yol...

Özellikle akşam saatlerinde veya yoğun stres altındayken beliren "karbonhidrat ve şeker" odaklı yeme krizleri, kilo kontrolünün önündeki en büyük engel olarak görülür. Fiziksel açlığın midede guruldama ile yavaş yavaş geldiği; duygusal açlığın ise aniden ve spesifik bir yiyeceğe (çikolata, pizza vb.) yönelik olarak ortaya çıktığı gözlemlendi.

Image

15 DAKİKA KURALI UYGULANMALI

Duygusal yeme atağı hissedildiğinde, bu dürtünün beyindeki ömrünün ortalama 15-20 dakika olduğu belirtilir. Bu süre zarfında mutfağa gitmek yerine, bir bardak su içilmesi ve farklı bir aktiviteyle (yürüyüş, kitap okuma) dikkatin dağıtılması önerilir.

TETİKLEYİCİLER FARK EDİLMELİ

Yeme isteğinin altında yatan duygunun (yalnızlık, öfke, yorgunluk) fark edilmesinin, sorunun köküne inmek için kritik önem taşıdığı vurgulanır. Kişinin kendini yemekle ödüllendirmek veya sakinleştirmek yerine, duygusal ihtiyaçlarını giderecek sağlıklı alternatifler geliştirmesi gerektiği ifade edilir.

İlgili Konular: #duygusal yeme bozukluğu