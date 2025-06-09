Düz bir karın için evde yapılabilecek 5 etkili egzersiz

Hayalini kurduğunuz düz karına ulaşmak için saatlerce spor salonunda kalmanıza gerek yok. Evde ya da açık havada kolayca yapabileceğiniz bu 5 temel egzersiz, düzenli uygulandığında karın kaslarını güçlendirir, yağ yakımını destekler ve forma girmenize yardımcı olur.





1. PLANK

Nasıl Yapılır?

Dirsekler omuz hizasında, vücut düz bir çizgide olacak şekilde yere paralel durun.

Süre: 30 saniye – 1 dakika arası





2. CRUNCH (MEKANİK KARIN SIKMA)

Nasıl Yapılır?

Sırtüstü yatın, dizleri bükün. Eller başın arkasında. Karnınızı sıkarak üst gövdenizi hafifçe yukarı kaldırın.

Tekrar: 3 set x 15 tekrar





3. BİSİKLET CRUNCH

Nasıl Yapılır?

Sırtüstü uzanın. Bir dizinizi göğsünüze çekerken karşı dirseğinizle temas ettirmeye çalışın. Bacakları değiştirerek devam edin.

Tekrar: 3 set x 20 tekrar (her iki bacak)





4. LEG RAISES (BACAK KALDIRMA)

Nasıl Yapılır?

Sırtüstü yatın, bacaklarınızı düz bir şekilde yukarı kaldırıp indirin ama yere tam değdirmeyin.

Tekrar: 3 set x 12 tekrar





5. MOUNTAIN CLIMBER

Nasıl Yapılır?

Şınav pozisyonunda bir bacağınızı göğsünüze çekip hızla değiştirin. Tempolu şekilde çalışın.

Süre: 30 saniye – 1 dakika arası