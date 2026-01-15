Yarın okula gidemeyecek olan ya da okula gitmeden karne notunu öğrenmek isteyenler e-Karne ekranı nasıl ve nereden görüntüleyeceğini sorguluyor. Peki, E-karneye nereden bakılır? E-karneye nasıl bakılır?

E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul girişi yapıldıktan sonra ana ekrandaki menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak karne notları öğrenilebiliyor.

e-Karne Sekmesi için ise; sol alt köşede yer alan "e-Karne" bölümüne tıklanılması gerekiyor.

Öğrencilerin sistemine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak.

19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart'ta yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.