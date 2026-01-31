İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda adrese eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Ebo gözaltına alındı. Peki, Ebo kimdir? Ebo kaç yaşında, nereli? Ebo neden gözaltına alındı?

EBO KİMDİR?

İbrahim Tilaver, 1998 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan Tilaver, eğitim hayatına İstanbul'da devam etmiş ve dijital platformlarda ürettiği mizah içerikleriyle kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmıştır.

EBO NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Teknik ve fiziki takiple uzun süredir yürütülen soruşturmada, 'uyuşturucu madde kullanma ve temin etme' suçlamalarıyla sosyal medyada tanınan isimler de hedef alındı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda dijital materyaller ve çeşitli delillere el konuldu. Sabah'ın aktardığı habere göre; operasyon kapsamında, Ebo'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.