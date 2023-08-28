Ebrar Karakurt’tan ‘sana tahammül ediyoruz’ yorumuna cevap!
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt fotoğraflarına yapılan “Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” yorumuna yanıt verdi.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından müsabaka fotoğraflarını ”Savaşa savaşa kazanıyoruz” yazısıyla paylaştı.
Karakurt bir sosyal medya kullanıcısının söz konusu paylaşımın altına ‘’Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…’’ yazmasına cevap verdi.
Karakurt kullanıcıya “Boş yapma Abdülhamid” diyerek yanıt verdi.
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