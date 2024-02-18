Ebru Gündeş'in iş insanı Murat Özdemir'le evleneceği iddia edildi

Rıza Sarraf ile 11 yıllık evliliğini 2021'de sonlandıran Ebru Gündeş'in, iş insanı Murat Özdemir ile evlenmeye hazırlandığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 13:25
Ebru Gündeş'in iş insanı Murat Özdemir'le evleneceği iddia edildi
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2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan, ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Rıza Sarraf ile 11 yıllık evliliğini 2021'de sonlandıran Ebru Gündeş'in yeniden evleneceği öne sürüldü.

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İş insanı Murat Özdemir, Ebru Gündeş ile ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu olan Murat Özdemir’in, Ebru Gündeş ile evlenmeye karar verdiği iddia edildi.

Çiftin yakında nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Ebru Gündeş, 2021'de Sarraf’ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’nde dava açmıştı. Sarraf’ın da ‘anlaşmalı’ boşanmayı kabul etmesinin ardından, İstanbul’da duruşma yapılmıştı. Davanın ilk celsesinde çift boşanmıştı. Mahkeme, çiftin kızının velayetini anneye verirken, babasıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetmişti.


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