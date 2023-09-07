Ebru Gündeş'ten ‘ödül töreni’ kararı: Uygun olmadığını düşünüyorum

Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:13

Güncelleme: 07.09.2023 - 11:13

Şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda artık ödül törenlerine katılmayacağını açıkladı.

Gündeş'in açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Her yıl olduğu gibi eylül ayının gelmesiyle birlikte ödül töreni organizasyonlarının davetleri başladı. Yıllardır sayısını hatırlamadığım kadar çok ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı yaşadığım mutluluk çok büyük. Ancak bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılamayacağım için aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum.

Mesleğinde 30 yılını devirmiş bir sanatçı olarak bu ödüllerin ödüllerle daha fazla motive olacak kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Anlayışınıza ve ricam hassasiyetle yaklaşacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Sevgilerimle.”