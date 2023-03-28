Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın eşyalarını depremzedelere bağışladı
Ünlü manken Ebru Şallı, 3 yıl önce kanserden dolayı yaşamını yitiren oğlu Pars'ın eşyalarını depremzedelere bağışladığını açıkladı. Şallı açıklamasında depreme kadar oğlunun odasına 3 yıldır giremediğini gözyaşlarıyla anlattı.
Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars, 3 yıl önce 9 yaşındayken lenfoma kanserinden hayatını kaybetmişti.
2020 yılından bu yana oğlunun odasının kapısını bile açamayan Ebru Şallı önceki gün İstinye'de görüntülendi.
Takvim'in haberine göre Ebru Şallı,röportajda "Enkaz altında can veren kızının elini bırakmayan o babanın görüntüsü hiç gözümün önünden gitmiyor. Herkes dışarıdan ahkam kesiyor konuşuyor, anlatıyor ama o adamı kimse anlayamaz.
"HEM AĞLADIM HEM YAPTIM..."
Pars'ın odasına vefatından sonra hiç girmemiştim. Hastane süreci olduğu için her şeyi çok yeni duruyordu. Pars'ın eşyalarını güzel bir yere ulaştırmak istiyordum ve ben bunu başardım. Deprem bölgesindeki beş erkek çocuklu bir aileye ulaştım ve Pars'ın oyun bilgisayarından, çorabına kadar her şey tek tek güzelce paketledim. Hem ağladım hem yaptım."
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