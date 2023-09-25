Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım: 'Ben hep seninleyim...'
Eski manken Ebru Şallı, 2020 yılının nisan ayında kaybettiği oğlu Pars’a olan özlemini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi. Şallı, oğlu Pars Tan'ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan Pars, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek, 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.
Oğlu Pars'a 'ponçiğim' diye seslene ve ona olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.
"SENİ TARİFSİZ SEVİYORUM"
Şallı, sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı.
Ebru Şallı fotoğrafların altına "İyi ki doğdun melek oğlum Ponçiğim 'Tommy'siyle beraber. Seni tarifsiz seviyorum. İyi ki doğurmuşum seni... İyi ki... iyi kim... Melek Ponçiğim ben hep seninleyim. 25.09.2010" notunu düştü.
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