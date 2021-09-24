Ebru Şallı'nın 'Pars' özlemi: "Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar..."
Eski manken Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz yılın nisan ayında hayatını kaybetmişti. Şallı, oğluna olan özlemini sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dile getirdi. Şallı'nın paylaşımına çok sayıda yorum geldi.
Ebru Şallı'nın, 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz yıl lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti.
Evlat acısının ağır bir yük olduğunu söyleyen ve hayatına bir şekilde devam etmeye çalıştığını ifade eden Şallı, yaşadığı zorlu süreci ailesi sayesinde atlatmaya çalıştığını dile getirmişti.
"BAZI ANLAR ÖLÜMSÜZDÜR"
Oğluna olan özlemini zaman zaman sosyal medya hesabından ifade eden Ebru Şallı'dan yeni bir paylaşım geldi. Şallı, oğlu Pars ile yer aldığı bu kareleri, "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar, işte o an..." notunu düştü.
9 yaşındaki oğlunu 16 Nisan 2020'de kaybeden Ebru Şallı, Pars'a lenfoma teşhisinin koyulduğu ilk anı, hastanede geçen günleri, tedavi sürecini ve yaşadığı zorlu dönemi anlatmıştı.
"GERÇEK BİR MELEKTİ"
"Tanıyan Pars'tan çok etkilenirdi" diyen Ebru Şallı, "Bu nasıl bir çocuk?' derlerdi. Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır... Müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı" ifadelerini kullanmıştı.
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