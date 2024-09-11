Ebru Yaşar, 3.⁠ ⁠kez 100 bin rekorunu kırdı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 18:15

Güncelleme: 11.09.2024 - 18:15

Son albümü “ Yine Çalıyor” ile müzik listelerinde zirveye yerleşen Türk sanat müziği sanatçı Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali kapsamında art arda üçüncü kez seyirci rekoru kırdı. Başarılı sanatçı böylelikle dünya starları Adele ve Taylor Swift gibi isimleri de geride bıraktı.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Büyük izdihamın yaşandığı konserde Ebru Yaşar sahne performansı, repertuarı ve zarafeti ile yine tam not aldı.

Başarılı sanatçı festival kapsamında Trabzon (100 Bin) ve Erzurum (120 Bin) konserleri sonrası Çanakkale’de 122 Bin seyircisi ile yeni bir katılım rekoruna da imza attı.