Ece Dizdar kimdir? Ece Dizdar kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ece Dizdar, Instagram hesabından yaptığı “Geri sayım” paylaşımıyla düğün sürecine resmi olarak girdiklerini duyurdu.

ECE DİZDAR KİMDİR?

23 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğdu. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye’nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu.

Oyunculuğa, 12 yaşında Belçika'da okul kulüplerinin müzikallerinde oynayarak başladı. Ortaokul yıllarında müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuvarı kapsamında sahneye çıktı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde bitirdi. Burada öğrenciyken Betûl Mardin'den dersler almıştı. 1999 Gölcük depremi'nde anne ve babasını kaybetti.

OYUNCULUK KARİYERİ

Daha sonra Londra’ya taşınan oyuncu, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

2008'den beri oyuncusu olduğu DOT Tiyatrosu'nda Alışveriş ve S***ş, Vur/Yağmala/Yeniden, İki Kişilik Bir Oyun, Altın Ejderha gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. Ayrıca DOT için Alışveriş ve S***ş ve Festen gibi oyunların çevirilerini yapmıştır.

Adını, 2002 yılında oynadığı En Son Babalar Duyar televizyon dizisinde duyurdu. İstanbul'da Esir Şehrin İnsanları, Karakol, Al Yazmalım, Şubat, Güneşi Beklerken gibi birçok televizyon projesinde yer aldı. Ardından Onur Ünlü'nün yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Beş Kardeş dizisinde "Taverna şarkıcısı Şevval" karakterini canlandırdı.

Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır ve hâlâ İngiltere’de ve Türkiye’de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.

ÖZEL HAYATI

Oyuncu Serdar Orçin ile Ece Dizdar, 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Sosyal medyada heyecanlarını takipçileriyle paylaşan Ece Dizdar, ‘Geri sayım başladı’ notuyla düğün hazırlıklarını duyurdu.







