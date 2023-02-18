Ece Erken hayranları yıkıldı.. Kimsenin beklemediği gelişme

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 20:37

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 20:37

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından ekranlardan uzak kalan ünlü sunucu Ece Erken'in yeniden ekranlara döneceği gün hayranları tarafından iple çekiliyordu.

SON HABER HERKESİ ÜZDÜ

Magazin basınında Ece Erken'in yaptığı bir açıklama gündem yarattı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ili yıkarken bu kentlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Depremde yaşanan binlerce can kaybı tüm ülkeyi yasa boğarken ünlü isimlerde üzüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Üzüntülerini paylaşan isimler arasında sunucu Ece Erken'de yer alıyor.

Yaşanan depremlerin ilk gününden beri sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak yardım çağrılarında bulunan ünlü isimlerden biri de olan Ece Erken, hayranlarını üzen bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir yazı paylaşarak "Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum. Herkes neden köylere yerleşiyor, kaçıyor büyük şehirlerden şimdi çok daha iyi anlıyorum..." ifadelerini kullandı.

EKRANA DÖNMEYECEK

Başarılı sunucunun yeniden ekranlara dönmek istemediği öğrenildi. Bu gelişme Ece Erken'in hayranlarını çok üzdü. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından kendi kabuğuna çekilen Ece Erken bir süredir hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. Ece Erken eşiyle birlikte yaşamış olduğu lüks evden de ayrılmıştı.