Ece Erken paylaştı: 'Eşim ölmeden bir gün önce...'

16 Mart 2022 Çarşamba, 14:58

Ece Erken'in geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken, Instagram'dan Mahmutyazıcıoğlu'yla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

"EŞİM KATLEDİLMEDEN BİR GECE ÖNCE..."

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve oğlu Eymen ile film izlediği anlara ait videoyu paylaştı:

Erken paylaştığı videoya, "Eşim 25 Ocak 20:51'de katledilmeden bir gece önce dünyanın en mutlu insanı olan bir adamdı. Diğer ayağımda da diğer aşkım oğlum... 1 gece sonrası bize acımadan yaşatılanlar, 'Ghostbusters' izliyoruz ailecek..." notunu düştü.