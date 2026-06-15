Kızılcık Şerbeti dizisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren Ece Ertem hayatını kaybetti. Peki, Ece İrtem kimdir? Ece İrtem kaç yaşında? Ece İrtem neden öldü?

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 5 Ocak 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitimini Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı Bölümü’nde tamamladı.

ECE İRTEM'İN HAYATI VE OYUNCULUK KARİYERİ

İrtem, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kaçak Gelinler dizisi ile yaşadı. O Hayat Benim, Şeref Meselesi ve Kertenkele Yeniden Doğuş dizilerinde oynadı. 2017’de Show Tv’de yayınına başlanan Yeni Gelin dizisinde Afet karakterini canlandırdı. 2019 da Payitaht Abdülhamid dizisi kadrosunda Robina karakteri ile katıldı. 2020’de Bay Yanlış dizisinde Gizem Sezer, 2021’de rol aldığı Mahkum dizisinde Ferda karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda Yasak Elma, Aile gibi dizilerde rol aldı.

ECE İRTEM NEDEN ÖLDÜ?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine can veren İrtem hayatını kaybetti. İrtem sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. İrtem'in dün doğum günü olduğu ve 35 yaşına bastığı öğrenildi.