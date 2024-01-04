Ece Ronay’ın eski eşine tazyik hapsi verildi

Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:11

Güncelleme: 04.01.2024 - 17:40

Daha önce taciz iddiasıyla ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile mahkemelik olan Ece Ronay, evlenip anne olmuştu.

Şarkıcı Ece Ronay, 31 Mayıs 2023 tarihinde eşi Mehmet Bilir’den boşanmıştı. Ece Ronay, şiddete uğradığı iddiasıyla 16 Ağustos 2023 tarihinde Anadolu 1. Aile Mahkemesine başvurarak, eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ronay, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından da eski eşi tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını paylaştı. Ronay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen bir kere fiziki şiddete, bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı" ifadelerini kullandı.

3 GÜN TAZYİK HAPİS CEZASI

Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne ifadeye çağrılan Mehmet Bilir, verdiği ifadesinde görüntülerde Ece Ronay’a şiddet uygulayan şahsın kendisi olmadığını öne sürdü.

Ancak bugün Anadolu 1. Aile Mahkemesi görüntülerdeki şahsın Mehmet Bilir olduğunu tespit edip Bilir’i 3 gün tazyik hapis cezasına çarptırdı.

Şarkıcının avukatı Oğuzhan Yeni, “Müvekkil boşanmasına rağmen halen eski eşinden tehditler almaktaydı. Biz konuyla ilgili yargı sürecini başlatmıştık. Bugün verilen karardan da memnunuz” dedi.