Ece Seçkin depreme uykuda yakalandı: 'Cam vitrin patladı'

Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:01

Güncelleme: 24.04.2025 - 14:01

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, 13 saniye boyunca hissedildi ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir bölgede paniğe neden oldu. Depremin ardından artçı sarsıntılar da yaşanırken, sosyal medyada pek çok kullanıcı yaşadıklarını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, deprem anında yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mersin’den İstanbul’a döndüklerini belirten Seçkin, sarsıntıya evinde uykuda yakalandığını söyledi:

“ÇOK KORKTUK”

“Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum.”

“YILLARIN ÖDÜLLERİ KIRILDI, TUZLA BUZ OLDU”

Şarkıcı, deprem sırasında en çok manevi değer taşıyan ödüllerinin zarar görmesinden etkilendiğini ifade etti:

“Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu.”

Seçkin, ailesinin desteğiyle moral bulduğunu da belirtti:

“Babam ve Çağrı, ‘Üzülme, hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptırırız’ dediler. Belki bazılarını kurtarabiliriz.”

“ALLAH BİR DAHA GÖSTERMESİN”

Paylaşımını duygusal sözlerle noktalayan Ece Seçkin, “En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum. Allah bir daha göstermesin. Hepimize çok büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.