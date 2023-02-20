Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 16:36

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 16:53

Eski Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner kimdir sorusu birçok izleyici tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, Ece Üner kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Üner hangi kanallarda çalıştı? Ece Üner evli mi? Ece Üner'in eşi kim?

ECE ÜNER KİMDİR?

Ece Üner, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Şanlıurfalı Dinç Üner ve Makedonya göçmeni Ayşe Meral Üner'in kızıdır. Ece Üner, Koç Özel Lisesini bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Diyalog, Spikerlik ve Sunuculuk Okulunu dönem birincisi olarak bitirdi. Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazılar ve tezler yazdı.

ECE ÜNER KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Ece Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı. 2003 Irak Savaşı sırasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yaptı. 2002'den 2006 yılının Ocak ayına kadar NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı. Aralarında İran ve İsrail Meclis Başkanları, İran İçişleri Bakanı, Çek Cumhurbaşkanı, Amerikan Savunma Bakanlığı Başdanışmanı Richard Perle, Bill Clinton'ın Başdanışmanı Richard Holbrooke, Amerika'nın Türkiye Büyükelçileri, İngiliz, Rus, Fransız ve Alman devlet bakanlarının da bulunduğu birçok üst düzey devlet adamıyla özel röportajlar yaptı. 2005 Ağustos ayında İstanbul'da koşulan Formula 1 Grand Prix'sine gazeteci olarak yaptığı katkılardan dolayı bir plaketle ödüllendirildi.

Ece Üner, 2006 yılında Star TV'de muhabirlik yaptı. Mayıs 2006'da CNN Türk'e geçip kanalın spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu. Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı.

Ece Üner, Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı. 3,5 yıl görev yaptığı Show TV Ana Haber'den 26 Haziran 2021 tarihinde istifa etti. Program sunmak üzere Kanal D ile anlaştı. Kısa bir süre sonra 9 Ağustos 2021 tarihinde Ece Üner ile Susma adlı kriminal programı sunmaya başladı. Program 17 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 95. bolümü ile sona erdi. 16 Ocak 2023'ten beri TV100 Ana Haber bülteninin sunuculuğunu yapmaktadır.

ECE ÜNER ÖZEL YAŞAMI

Ece Üner, Kanal D Ana Haber Spikeri aynı zamanda meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile 2013'te evlendi. 12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.

ECE ÜNER ÖDÜLLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim ve Bahar Şenliği Ödülleri - En İyi Haber Spikeri

18. Siyaset Dergisi Ödülleri - Yılın En İyi Ana Haber Spikeri

Evo's Angels Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri - En İyi Anchorwoman

Evo's Angels Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri

Evo's Angels Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri

Türkiye - Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Ödülleri - En İyi Kadın Spiker

İstanbul Aydın Üniversitesi 15. İletişim Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Spikeri

MGD 24. Altın Objektif Ödülleri - Yılın Haber Spikeri

YTÜ 18. Yılın Yıldızları Ödülleri - En Beğenilen Haber Spikeri

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Haber Sunucusu

İstanbul Üniversitesi 6. Altın 61 Ödülleri - Yılın En İyi Haber Spikeri

ECE ÜNER HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

2002-2006: NTV

2006: Star TV

2006-2009:CNN Türk

2009-2018: Habertürk TV

2014-2015, 2018-2021: Show TV

2021-2022: Kanal D

2023-günümüz: TV100