Ece Üner'in yeni adresi belli oldu!

Gazeteci ve sunucu Ece Üner, tv100'e transfer olduğunu duyurdu. Üner, "Ocak ayından itibaren tv100 Ana haber’de kavuşmak üzere" diye yazdı.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 22:20
Ece Üner'in yeni adresi belli oldu!
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Ece Üner, tv100 ekranlarına geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Üner Twitter adresinden transferle ilgili şunları yazdı:

"Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi sadece demokrasi değil haber için de şart! Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim. Ocak ayından itibaren tv100 Ana haber’de kavuşmak üzere"


Ece Üner TV100 Gazeteci

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