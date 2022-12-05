Ece Üner'in yeni adresi belli oldu!
Gazeteci ve sunucu Ece Üner, tv100'e transfer olduğunu duyurdu. Üner, "Ocak ayından itibaren tv100 Ana haber’de kavuşmak üzere" diye yazdı.
Ece Üner, tv100 ekranlarına geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Üner Twitter adresinden transferle ilgili şunları yazdı:
"Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi sadece demokrasi değil haber için de şart! Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim. Ocak ayından itibaren tv100 Ana haber’de kavuşmak üzere"
Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi sadece demokrasi değil haber için de şart! Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim. Ocak ayından itibaren @tv100 Anahaber’de kavuşmak üzere??— Ece Üner (@eceuner12) December 5, 2022
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