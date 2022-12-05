Ece Üner'in yeni adresi belli oldu!

05 Aralık 2022 Pazartesi, 22:20

Ece Üner, tv100 ekranlarına geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Üner Twitter adresinden transferle ilgili şunları yazdı:

"Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi sadece demokrasi değil haber için de şart! Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim. Ocak ayından itibaren tv100 Ana haber’de kavuşmak üzere"