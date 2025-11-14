Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kanserle mücadele ettiğini duyurdu. Peki, Ece Vahapoğlu kimdir? Ece Vahapoğlu kaç yaşında, nereli? Ece Vahapoğlu'nun hastalığı ne?

ECE VAHAPOĞLU KİMDİR?

Ece Vahapoğlu, 8 Mart 1978'de İstanbul'da dünyaya geldi. Anneannesi Saraybosnalı, dedesi Üsküplü'dür. Annesi Saraybosna doğumludur. Annesi henüz 6 yaşındayken dedesi çocuklarını (annesini ve teyzelerini) toplamış, İstanbul'a göç etmiş. Annesi sonra hep İstanbul'da yaşamış. Liseyi bitirdiğinde de Adanalı olan, üniversite eğitimini İstanbul'da yapan babası ile tanışmış ve evlenmiştir.

ECE VAHAPOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Vahapoğlu, Öğrenim hayatına Şişli 19 Mayıs İlkokulu'nda başladı. Şişli Terakki Lisesi'nden mezun oldu. İtalya'da işletme okuduğu The American University of Rome'u bitirdi. [kaynak belirtilmeli]Fransa'da AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı'na katıldı. 2001 yılında JC Derneği tarafından "Kişisel Başarı" kategorisinde Türkiye'nin En Başarılı Genci seçildi.

ECE VAHAPOĞLU HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Ece Vahapoğlu, Atv, NTV, CNBC-e, SKY TÜRK ve Cine5'te programlar hazırlayıp sundu. Sabah, Takvim ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar yaptı. Aktüel, Ekovitrin ve Genç Gelişim dergilerinde ise özel çalışmalar yaptı.

ECE VAHAPOĞLU'NUN HASTALIĞI NE?

Ece Vahapoğlu, rektum kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu. Ünlü sunucu "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın" diyerek takipçilerine düzenli doktor kontrolü ve erken tanı çağrısı yaptı.