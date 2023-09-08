Bruce Lee kimdir? Bruce Lee nerelidir? Bruce Lee filmleri nedir? Bruce Lee hangi sporu yapmıştır? Bruce Lee isminin anlamı nedir?
Bruce Lee son zamanlarda birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Birçok insan dövüşçü ve oyuncu olan Bruce Lee'nin hayatını merak ediyor. Peki Bruce Lee kimdir? Bruce Lee nerelidir? Bruce Lee filmleri nedir? Bruce Lee hangi sporu yapmıştır? Bruce Lee isminin anlamı nedir?
Bruce Lee'nin hayatı insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Birçok insan arama motorlarında Bruce Lee'nin hayatını araştırıyor.
Peki Bruce Lee kimdir? Bruce Lee nerelidir? Bruce Lee filmleri nedir? Bruce Lee hangi sporu yapmıştır? Bruce Lee isminin anlamı nedir?
BRUCE LEE KİMDİR?
San Francisco'da doğan Lee'nin gerçek adı Lee Jun-Fan'dır. Babası ve annesi, Çin operasında oyuncudur. Lee doğduğunda, bir turne için Birleşik Devletlerde bulunuyorlardı. Ailesi, Kung Fu öğrenmesini istedi. Lee, Kung Fu tekniklerini bilinçsiz bir şekilde öğrenmeye başladıktan sonra, 1954'te ünlü Kung Fu Ustası Yip Man'ın öğrencisi olarak Wing Chun sistemini çalışmaya karar verdi.
Bunun diğer bir nedeni ise bir sokak kavgasında küçük düşme korkusunu yenebilmekti. İlerleyen zamanlarda da Wing Chun sistemine boks çalışmalarını da eklemeye başladı. Dansa büyük bir ilgi duymaktaydı. Henüz 14 yaşındayken dans etmenin çok eğlenceli olduğunu keşfetmişti, zaten bunun içinde yetenekliydi. Dans etmek isteyenleri geri çevirmezdi. Dans dengesi ve ayak hareketlerinin çoğu onun daha sonra dövüş stilinde etken olmuştur.
Liseyi bitirip üniversiteye geçti. Washington Üniversitesinde Felsefe Bölümüne girdi ve geceleri restoranda çalışmaya devam etti. Bir yandan okula devam ederken, bir yandan da Amerikalılara Çin Kültürü'nün zenginliğini anlatmak için, o güne kadar Çinlilerden başkasına öğretilmesi yasak olan olan Kung Fu dersleri vermeye başlamıştı.
Bu amaçla kendi adını taşıyan Jun Fan Kung Fu adında bir okul açmıştı. Bu spor okulu 1963 yılına kadar açık kalmış, yine aynı yıl Amerikalı Linda Emery ile evlenmiştir. Lee, daha sonra Oakland'da ikinci okulunu açtı. Burada geniş bir kitleye, Amerikalılara yabancı olan bu sanatın ne kadar geniş içerikli ve derin felsefeye sahip olduğunu ispatladı. 20 Temmuz 1973'de Hong Kong'da hayatını kaybetti.
BRUCE LEE NERELİDİR?
Bruce Lee Amerika'da doğmuştur. Ancak annesinin Alman ve İngiliz kökenli olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır. Babası ise Çinlidir.
BRUCE LEE FİLMLERİ NELERDİR?
1941 Golden Gate Girl
1946 The Birth of Mankind
1948 Fu gui fu yun, aka Wealth is Like a Dream
1949 Meng li xi shi, aka Sai See in the Dream
1950 Xi lu xiang, aka The Kid
1951 Ren zhi cue aka Infancy
1953 Qian wan ren jia
1953 Fu zhi guo aka Blame it on Father
1953 Ku hai ming deng aka The Guiding Light
1953 Ci mu lei aka A Mother's Tears
1953 Wei lou chun xiao aka In the Face of Demolition
1955 Gu xing xue lei
1955 Gu er xing
1955 Ai aka Love
1955 Ai xia ji aka Love Part 2
1955 Er nu zhai aka We Owe It to Our Children
1956 Zhia dian na fu
1957 Lei yu aka The Thunderstorm
1960 Ren hai gu hong aka The Orpha
1969 Marlowe Marlowe
1971 The Big Boss
1972 Fist of Fury
1972 The Unicorn Palm
1972 Way of the Dragon Dünya'da Benden Büyük Yok
1973 Enter the Dragon Ejder Kalesi
1978 Game of Death Ölüm Oyunu
1981 Game of Death II Tower of Death
BRUCE LEE HANGİ SPORU YAPMIŞTIR
Bruce Lee, Kung Fu yapmıştır.
BRUCE LEE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Bruce Lee isminin anlamı güçlü adam demektir.
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