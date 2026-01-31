İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda adrese eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Savcılık birçok ünlü hakkında da yakalama kararı çıkarttı Bu ünlülerden biri de Ecenaz Üçer . Peki, Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, nereli? Ecenaz Üçer hakkında neden yakalama kararı çıkartıldı?

ECENAZ ÜÇER KİMDİR?

Ecenaz Üçer 10 Haziran 1998'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümü mezunudur.

ECENAZ ÜÇER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Üvey Anne (Ayça, TV Dizisi 2023)

Üçlü Pürüz (Eda, Sinema Filmi 2023)

Kraliçe (Hande, TV Dizisi 2023)

Aşkımızın Son Tekmesi (Esra, Sinema Filmi 2019)

Ferhat ile Şirin (TV Dizisi 2019)

Kafalar Karışık (İzlandalı Kız, Sinema Filmi 2018)

ECENAZ ÜÇER HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, bu sabah çok sayıda ünlü isme şafak operasyonu düzenlendi. Birçok oyuncu ve sosyal medya fenomeni hakkında ise; yurt dışında bulundukları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı. Bu ünlülerden biri de Ecenaz Üçer oldu.