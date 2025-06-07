Ferdi Zeyrek'in tedavisinin yapıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin önünde yurttaşların bekleyişi sürüyor. Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu açıklamalarda bulundu. Zeyrek için ECMO uygulamasına başlanıldı. Peki, Ecmo nedir? Ecmo desteği ne demek?





ECMO NEDİR?

ECMO (Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu), kalp veya akciğerler ciddi şekilde işlevini yerine getiremediğinde geçici destek sağlayan bir yaşam destek cihazıdır. Vücuttan alınan kan, bir makine aracılığıyla oksijenlendirilip karbondioksitten arındırılır ve tekrar vücuda verilir. Bu sistem, özellikle ağır solunum yetmezliği, kalp durması veya ciddi akciğer hastalıklarında kullanılır. İki türü vardır: VV ECMO yalnızca akciğeri, VA ECMO ise hem kalp hem de akciğeri destekler. Yoğun bakımda, uzman ekiplerce uygulanır ve hastanın iyileşmesine zaman kazandırmak amacıyla geçici olarak kullanılır. ECMO, riskli bir tedavi olsa da bazı hastalar için hayat kurtarıcı olabilir.

ECMO HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

ECMO desteği, kalp ve/veya akciğerin görevini geçici olarak yerine getiremediği, yaşamı tehdit eden ciddi durumlarda verilir. En yaygın kullanım alanları şunlardır: