Ed Sheeran, eşinin kanser olduğunu öğrenince yedi şarkı yazdı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:59

Güncelleme: 01.05.2023 - 13:05

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın eşi Cherry Seaborn, popüler olan şarkılarının arkasındaki sırrı açıkladı.

Cherry Seaborn, kendisine kanser teşhisi konulmasının ardından Ed Sheeran'ın dört saat içerisinde yedi şarkı yazdığını açıkladı.

Mail Online'da yer alan habere göre, Seaborn, "Tümör teşhisi kondu. Ertesi gün Eds bodruma inip dört saat içinde yedi şarkı yazdı. "Bazı insanlar günlük tutar ve duygularını kalem aracılığıyla dışa vurur. Eds ise gerçekten yoğun bir duygu yaşadığında şarkı yazar" ifadesinde bulundu.

32 yaşındaki Sheeran, "Müzik benim için her zaman terapi gibi olmuştur. Çocukken düşüncelerimi ve duygularımı ifade etmenin bir yoluydu ve işe yarıyordu. Gerçekten işe yarıyordu" dedi.

Sheeran, ikinci çocuğuna hamile olduğu sırada eşi Cherry’de bir tümör bulunduğunu açıklamıştı. Sheeran, “Korku, depresyon ve endişe içindeyim. Çünkü doğum yapana kadar tedavi sürecine başlanamıyor” demişti.