Tiyatro sanatçısı ve öğretim görevlisi Eda Saraç, Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla tutuklandı. Peki, Eda Saraç kimdir? Tiyatro sanatçısı Eda Saraç neden tutuklandı?

EDA SARAÇ KİMDİR?

Eda Saraç, hem tiyatro sahnesinde hem de akademik alanda etkin bir isim. Saraç, Piri Reis Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.

EDA SARAÇ NEDEN TUTUKLANDI?

Tiyatro sanatçısı Eda Saraç, Harbiye’de sahnesine yetişmeye çalışırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı için kurulan güvenlik önlemlerine itiraz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 27 Ekim’de Çağlayan’da mahkemeye çıkarılan Saraç, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla mahkemece tutuklandı.