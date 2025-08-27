Edirne’de otogarın maskotu ‘Kadife’, sahibine kavuştu

Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde taksici esnafı, 2 hafta önce başıboş dolaşan eşeği fark etti. Eşeği durağa alıp burada bakmaya başlayan taksi şoförleri, yemini ve suyunu verdi. Kadife ismini verdikleri eşeğin, taksilerden eşyaları çalıp oyun oynadığı anları da cep telefonlarıyla görüntüleyen esnaf, bu anları sosyal medyadan da paylaştı. Eşeğin görüntülerine rastlayan sahibi Cafer Dalgıçlar, otogara gelerek teslim aldı.

‘2 HAFTADAN BERİ KAYIPTI'

Yaklaşık 3 aydır eşeğe baktığını söyleyen Cafer Dalgıçlar, "Ben bunu üç ay önce aldım. Hemen hemen 2 haftadan beri kayıptı. Görüntülerini gördüm, görünce gidip eşeğimizi aldık. Görünce çok şaşırdım doğal olarak. Yani ‘benim eşeğimin otogarda ne işi var?’ dedim. Gittik biz de alıp geldik” dedi.

Eşeğinin normalde çok hareketli bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Dalgıçlar, "Durduğu yerde durmuyor. Daha önce de birkaç kez kaçtı. Tekrar bulup getirdik ama yine kaçmasından endişe ediyoruz. Önlem alsam ne olacak? Yerinde durmuyor. Burada da sürekli yaramazlıklar yapıyor, koyunları kovalıyor" diye konuştu.

‘AYRILIRKEN ÜZÜLDÜK’

Taksici Hasan Ralto ise eşeğe çok alıştıklarını, ayrılmanın kendileri için de zor olduğunu belirtti. Ralto, "Bir akşam otobüs beklerken eşek çıkageldi. Aldık, dolayısıyla sahip çıktık. İki hafta misafir ettik. En son görüntülenmeden sonra dedik bir yerlerden sahibi çıkar gelir. Yaklaşık 15-20 dakika öncesinde de sahibi geldi. Burada diğer arkadaşlarımız da teyit etti, tanıyormuşlar. Biz de emin olduğumuz için eşeği sahibine teslim ettik. Ayrılırken üzüldük tabi. O bize alıştı, biz ona alıştık ama dolayısıyla sahibi gelince gerçek yerine gitmesi iyi oldu. Onu sürekli besliyorduk. Kesme şeker ve saman gibi şeyler veriyorduk. Kendini sevdirdi burada, otogarın maskotu olmuştu" ifadelerini kullandı.