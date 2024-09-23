Şimdi hasat edildi, kışın satılacak! 10 bin dekarda ekildi

Yayınlanma: 23.09.2024 - 17:34

Güncelleme: 23.09.2024 - 17:34

Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri projeyle 2008 yılında 'Coğrafi İşaretleme' alarak patentli ve etiketli satımına başlanan Kırkağaç Kavunu'nun yüzde 70'lik bölümü askılarda yer buluyor. Deseni, kokusu, aroması ve dayanıklılığı ile ünlü kavun, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu yıl 10 bin dekarlık alanda ekimi yapılan Kırkağaç Kavunu'ndan 30 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

KAVUNLAR ZARAR GÖRMESİN DİYE ÖZENLE TAŞINIYOR

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı yaptığı açıklamada, “Meşhur Kırkağaç kavunlarımızı tarlalarımızdan topladık. Kış aylarında satışa sunmak üzere depolarda sırıklara asmaya başladık. Kavunun tarladan toplanıp depolara taşınması o kadar önemli ki kullanılmayan battaniyeler ve yorganlar römorkların kenarlarına sarılıyor, kavunlar zarar görmesin zedelenmesin diye bir çok tedbir alınıyor. Çünkü nakliyesi sırasında alacağı bir zarar depoda çürümelerine neden olacaktır. Bu depolar sıradan bir depo değil. Bu depoların içinde klimalar, havalandırma sistemleri, pervaneler ve ısıtma sistemleri var. Isının sabit bir derecede tutulması gerekiyor. Ben hem çiftçilerimize hem de üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TARLADAN SOFRAYA BINBIR EMEK

Kokusu ve aromasıyla tadına doyum olmayan Kırkağaç Kavunu'nun tarladan sofraya binbir emekle geldiğini anlatan Özarı, şöyle devam etti: " Kolay değil! Ek, çapala, yetiştir, büyüt, büyüttüklerini kes, arabaya sar, tekrar eve getir, evde bunları tek tek iple, sırıklara as, ondan sonrada alıcı bekle. Yani zorlu bir süreç. Bir kavun sofralara gidiyor ama bin bir emekle oluyor."

Uzun yıllardır Kırkağaç'ta çiftçilik yapan Mehmet Sarıaslan ise, “40 yıldır bu kavunu ekiyoruz. Kırkağaç kendi özel tohumudur, altınbaş tohumu. Nesli tükenmesin diye devam ettiriyoruz. Kavunlarımızın hasadını yapıp direklere astık. Bunlar kışlık kavun ve zarar gelmesin, çürümeye sebep olabilecek hasar oluşmasın diye çok dikkat ediyoruz. Çok zahmetli oluyor. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.