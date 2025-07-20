Edis, dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa ile aynı sahneyi paylaşacak!

Müzik dünyasında büyük heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Kosova’da her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri ağırlayan Sunny Hill Festivali'nin bu yılki kadrosunda bir Türk sanatçı da yer alacak. Türkiye’de milyonlarca hayranı bulunan, yaptığı hit şarkılarla son yıllarda pop müziğin yükselen isimlerinden biri haline gelen Edis, festivalde sahne alacağını duyurdu.

Ancak asıl sürpriz, Edis’in sahneye çıkacağı günün detaylarında gizli. Ünlü sanatçı, aynı gün sahneyi dünya yıldızı Dua Lipa ile paylaşacak.

"New Rules", "Don't Start Now" ve "Levitating" gibi hitleriyle dünya çapında büyük başarı yakalayan Dua Lipa, sahne performansları ve güçlü vokaliyle son yıllarda müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. 2017 yılında çıkardığı ilk albümle listelerde zirveye yerleşen ve o günden bu yana başarısını sürdüren Lipa, bu kez sahnesini Edis’le paylaşacak.

Edis'in, Dua Lipa tarafından menajeri aracılığıyla temmuz ayında Avrupa’da gerçekleşecek olan bu özel konsere davet edildiği öğrenildi. Türkiye'nin en sevilen erkek pop sanatçılarından biri olan Edis için bu festival, uluslararası sahnede önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

SUNNY HİLL FESTİVALİ NEDİR?

Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen Sunny Hill Festivali, yalnızca Balkanlar’ın değil, Avrupa’nın da en prestijli müzik etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Festivalin arkasında ise Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa tarafından kurulan Sunny Hill Foundation bulunuyor.

Bugüne kadar Calvin Harris, Miley Cyrus, Martin Garrix gibi dünya starlarının sahne aldığı festival, bu yıl da yine büyük ses getirecek gibi görünüyor. Festival kadrosunda Edis’in de yer alacak olması, Türk müzik sektörü için önemli bir gurur kaynağı olarak değerlendiriliyor.