Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Peki, Edis kimdir? Şarkıcı Edis Görgülü hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı?

EDİS KİMDİR?

Edis Görgülü, 28 Kasım 1990'da Londra, İngiltere'de doğdu. Kendisi doğmadan önce ebeveynleri, çalışmak ve eğitimlerini tamamlamak için Londra'ya gelmişlerdi. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalışmaktaydı. Edis 1,5-2 yaşlarındayken ailesi onu Türkiye'de büyütmenin daha doğru olacağına karar verdi ve Görgülü ailesi memleketleri olan İzmir'e yerleşti. Edis, 4 yaşında piyano dersleri aldı. Piyano kursunda piyanoyu çalmaktan ziyade doğaçlama şarkı söylemekle uğraştığını söyledi. Liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesinde okudu. 2007'de bu okuldayken Expo 2015 adayı olan İzmir'in tanıtılması için yapılan çalışmalarda yer aldı. Ayrıca İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı. Bir müzisyen olmak isteyince ailesi, önce okulunu bitirmesi gerektiğini söyledi.

EDİS'İN EĞİTİM HAYATI

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanarak İstanbul'a yerleşti. Galatasaray Üniversitesindeyken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı da kazanarak bu bölüme de başladı. Ancak iki okulu birden aynı anda okumakta zorlandığı için İstanbul Üniversitesi'ni bıraktı. İstanbul'a gelince albüm hazırlamak için hemen bağlantılar kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuk ajanslarına başvurdu. 2011-12'de FOX'ta yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde Barış karakterini canlandırdıktan sonra, 2012'de Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü dizisinde Uygar rolüyle yer aldı.Oyunculuk yaptığı bu yıllarda arkadaşlarıyla bir karaoke bara gitti ve burada eğlence amaçlı şarkı söylerken bardakilerin dikkatini çekti. Bu sayede menajerinden müzisyen olması yönünde teklif aldı. Menajeri Şebnem Özberk aracılığıyla ilk kez Kenan Doğulu'yla tanışarak çeşitli demolar kaydetti. Ardından Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştı.

EDİS ŞARKILARI VE DİZİLERİ

Stüdyo albümleri

Ân (2018)

Single'ları

"Benim Ol" (2014)

"Olmamış mı?" (2015)

"Vay" (2016)

"Dudak" (2016)

"Çok Çok" (2017)

"Güzelliğine" (feat. Emina Jahović) (2018)

"Paha Biçilemez Bir Şey Başlat" (2019)

"Efsane Sensin" (2019)

"Perişanım" (2020)

"Nirvana" (Gülşen ile) (2020)

"Martılar" (2021)

"Kâinat" (Anıl Piyancı ve Ekin Beril ile) (2021)

"Arıyorum" (2021)

"Bana Bir Masal Anlat Baba" (Yeni Türkü Zamansız) (2022)

"Yalancı" (2022)

Filmografi

Starlight (Netflix orijinal belgeseli) (2021)

Menajerimi Ara (2020) - Konuk oyuncu

Hayatımın Rolü (2012)

Dinle Sevgili (2011-2012)

EDİS GÖRGÜLÜ HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.