Edis'ten, Demet Akalın'a 'evlilik' cevabı: 'Önce ben bir büyüyeyim de...'

Gerek şarkıları gerek sahne performansıyla adından söz ettiren Edis Görgülü, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Fit olmaya özen gösteren 34 yaşındaki ünlü şarkıcı, spor yaptığı anlarda çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

DEMET AKALIN’IN YORUMU GÜNDEM OLDU

Demet Akalın da meslektaşının spor videosuna kayıtsız kalamadı.

Ünlü şarkıcı Akalın, Edis'e "Aşkım çoluk çocuğa karış Edis'im. Ne yapacaksın sporla bozdun kafayı" yorumunu yaptı.

Demet Akalın'ın bu paylaşımına kayıtsız kalamayan Edis ise meslektaşına "Önce ben bir büyüyeyim de" karşılığını verdi.