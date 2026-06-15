Edremit'te hasat başladı: Zeytinden sonra en önemli geçim kaynağı...

Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Edremit Körfezi’nde, zeytinden sonra stratejik bir diğer ürün olan buğdayda da hasat heyecanı başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte olgunlaşan başaklar, biçerdöverlerle buluştu. Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay ve kurumun teknik ekipleri, ilçede başlayan buğday hasat çalışmalarını yerinde incelemek üzere sahaya indi. Çiftçilerin heyecanına ortak olan Akçay, üreticilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

DANE KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN SIKI KONTROL

Hasat sürecinin en kritik aşamalarından biri olan ürün kaybının önüne geçilmesi amacıyla ilçe tarım ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. İlçe Müdürü Sabriye Akçay koordinasyonunda sahada görev yapan teknik personeller, buğday tarlalarında çalışan biçerdöverlerde dane kaybı oranlarını titizlikle kontrol etti. Üreticinin bir yıllık emeğinin ziyan olmaması adına biçerdöver operatörlerine kurallara uygun hız ve yükseklikte kesim yapmaları yönünde teknik uyarılarda bulunuldu ve gerekli belgeler incelendi.