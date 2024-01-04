Yayınlanma: 04.01.2024 - 13:57

Güncelleme: 04.01.2024 - 13:57

Sosyal medyada girdiği tartışmanın ardından ismi aratılan Efe Aydal'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Efe Aydal kimdir, kaç yaşında? Efe Aydal'ın mesleği ne?

EFE AYDAL KİMDİR?

Efe Aydal 1981 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aikido Eğitmenliği ve mizah yazarlığı yapmaktadır. Öte yandan Aydal'ın çok sayıda kısa filmde de imzası bulunmaktadır. Efe Aydal, "Huzur ve İrfan" serisi ile en büyük başarısına ulaştırmıştır. Ayrıca "Fallout"un fan yapımını üstlenmiştir. Aydal'ın sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunmaktadır.