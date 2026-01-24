Efeler’de hasat başladı: 4 dekardan 27 ton verim bekleniyor

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi’nde muz hasadı gerçekleştirildi. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de katıldığı hasat programında, üretici Hakan Özer’in muz bahçesi ziyaret edildi. Yaklaşık 5 yıldır 4 dekar alanda muz yetiştiriciliği yapan Hakan Özer’in bahçesinde 700 adet muz ağacı bulunurken, Özer normal şartlarda sezonda 26-27 ton civarında muz üretimi gerçekleştiriyor.

Muz üreticisi Özer'in mahsullerini güvence altına almak amacıyla TARSİM sigortasını yaptırarak doğal afetlere karşı gerekli önlemleri de aldığını vurgulayan Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Dalama'da bulunan üreticimiz Hakan Özer’in muz hasadına eşlik ettik. Hakan Özer, 5 yıldır 4 dekar alanda muz yetiştiriciliği yapıyor. 700 adet muz ağacı var. Sezonda normal şartlarda 26-27 ton civarında muz üretimi yapıyor. Doğal afetlere karşı da önlemini almış, TARSİM sigortasını yaptırmış. Üreticimizi tebrik ediyor, hasadının bereketli olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.