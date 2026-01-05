Efsane oyuncu Mickey Rourke için ‘evinde kalsın’ kampanyası

Dünyaca ünlü oyuncu Mickey Rourke, birikmiş kira borcu nedeniyle evden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya kaldı. 73 yaşındaki oyuncunun, mali sıkıntılarını aşabilmek için internet üzerinden bağış kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

Önceki gün Los Angeles’taki evinin kapısında görüntülenen Rourke, bakımsız görüntüsüyle dikkat çekti. Her zamanki karizmatik ve havalı imajından uzak görünen oyuncunun, yaşadığı zor süreç kamuoyunun da gündemine oturdu.

Edinilen bilgilere göre Rourke’a, 59 bin 100 dolarlık birikmiş kira borcunu ödemesi ya da evini üç gün içinde boşaltması gerektiğini bildiren bir ihtarname gönderildi. Bunun üzerine, kira borcunun ödenebilmesi amacıyla internet üzerinden bir yardım fonu oluşturuldu.

Bağış kampanyasının, Rourke’un arkadaşı Liya-Joelle Jones tarafından “Mickey Rourke’un Evinde Kalmasına Yardım Edin” başlığıyla GoFundMe platformunda başlatıldığı belirtildi. Kampanyada 100 bin dolarlık bağış hedefi belirlendi. Hesabın açılmasının ardından ilk 6 saat içinde 1.500 dolar bağış toplandı.

“MALİ ZORLUKLA BOĞUŞUYOR”

Kampanya metninde, Mickey Rourke’un acil ve zor bir durumla karşı karşıya olduğu belirtilerek, “Hayat her zaman düz bir çizgide ilerlemez. Mickey, kariyeri boyunca verdiği emeklere rağmen şu anda evini kaybetme riski taşıyan ciddi bir mali zorlukla boğuşuyor” ifadelerine yer verildi. Kampanyanın, oyuncunun bilgisi ve izni dahilinde, evle ilgili acil masrafların karşılanması ve tahliyenin önlenmesi amacıyla oluşturulduğu vurgulandı.

‘9½ Hafta’, ‘Vahşi Orkide’ ve ‘Homeboy’ gibi filmlerle tanınan Mickey Rourke, oyunculuğun yanı sıra profesyonel olarak güreş ve boksla da ilgilendi. Rourke, 2009 yılında rol aldığı Güreşçi filmiyle Altın Küre, BAFTA ve Bağımsız Ruh Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerine layık görülmüştü.