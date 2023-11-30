Ege otlarını yazdılar, dünya birincisi oldular

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:40

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:40

Ege’nin gastronomi alanındaki gelişimine büyük katkı sağlayacak olan ‘Ege Otları: Ege ve İzmir’in Yenilebilen Otlarının Kültürü ve Yemeklerinin Tarifleri’ kitabı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınevi aracılığıyla okuyucularla buluştu. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, yaklaşık 2 yıllık çalışma neticesinde kitabı hazırlayan Öztürk ve Uhri ile bir araya gelerek başarılarından dolayı tebrik etti.

İlk etapta bin adet basılarak piyasaya sürülen ve okuyuculardan büyük ilgi gören ‘Ege Otları: Ege ve İzmir’in Yenilebilen Otlarının Kültürü ve Yemeklerinin Tarifleri’ kitabı, İEÜ Yayınevi tarafından gastronomi ve mutfak kültürü alanında yayımlanan ilk kitap olarak tarihe geçti. Bu yıl 29’uncusu düzenlenen Gourmand Dünya Yemek Kitapları Ödüllerinde büyük başarıya ulaşan yazarlardan Dr. Betül Öztürk, Suudi Arabistan’daki törene katılarak ödülünü gastronomi alanındaki çok sayıda başarılı ismin önünde aldı.

Ödüle layık görülmenin büyük gurur olduğunu, yıllarca süren detaylı çalışmaların sonucunu aldıklarını dile getiren Dr. Öztürk, kitapla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Dr. Öztürk, “Kitabımızda, Ege Bölgesindeki yenilebilir otların; Ege ve İzmir mutfağına etkisini ve kültür tarihindeki yerini analiz ettik. Çalışmamızda; arkeolojik, arkeobotanik, linguistik ve etimolojik verilerin yanı sıra bu otlarla hazırlanabilecek çeşitli yemeklerin antik dönemlere kadar uzanan ve sözlü çalışmalarla elde edilen tariflerini de aktardık. Kitapta oldukça yalın ve herkes tarafından anlaşılabilecek bir dil kullanmaya özen gösterdik. Kitapta yer alan otların fotoğraflarını da biz çektik. Kitapta aktardığımız tariflerde, ‘annelerimizin mutfağını’ temel aldık. Yıllardır Ege sofralarını süsleyen, annelerimiz tarafından muhliye, eşek helvası, arapsaçı, şevket-i bostan ve gelincik gibi otlar kullanılarak hazırlanan yemeklerin tariflerini paylaştık” dedi.

72 ÇEŞİT OT VAR

Kitabın yazarlarından Doç. Dr. Ahmet Uhri ise kitapta 72 farklı ota ilişkin bilgiler aktarıldığını belirterek, “Ege Bölgesinde, farklı şivelerde adı geçen çok sayıda ot var. Bunların birçoğu aslında aynı ama isimleri farklı. Biz, tüm bu ot isimlerinin Latince kökenlerine de indik. Detaylı analizler sonucunda tam 72 farklı otu belirledik. Otların özellikleri ve tarihsel geçmişine ilişkin detaylı bilgilere de yer verdik. Yazım sürecinde, tüm araştırma ve inceleme kısmında biz de çok keyif aldık. Her açıdan unutulmaz bir 2 yıl geçirdik ve en sonunda da kitabımızla hedeflediğimiz noktaya geldik” diye konuştu.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesinin şifa ve lezzeti buluşturan mutfağıyla ön plana çıktığını belirterek, “Ege Bölgesi; zengin tarihinin, hayranlıkla bakılan doğal güzelliklerinin, eşsiz denizinin ve dört mevsim parlayan güneşinin yanı sıra şifa ve lezzetin buluştuğu mutfağıyla da önemli bir hazineye sahip. Şifa deposu olarak bilinen çok sayıda otun hayat bulduğu bölgemiz, Türk mutfağına asırlardır ayrıcalık ve değer katan, tarihin en ünlü gastronomi merkezlerinin başında geliyor. Ege Otları kitabı da günümüze ulaşan bu ot çeşitlerinin sofralara gelişine kadar yaşanan süreci gün yüzüne çıkarıyor. Ege ve İzmir’e özgü mutfak değerlerinin köklerine inilirken, yenilebilen otların geçmişine de dikkat çekiliyor. İçerdiği tariflerle lezzet şöleni de sunan kitabımız; önemli bir arşiv, her zaman yararlanılacak kaynak niteliğinde. Yazarlarımızı, böylesine önemli bir esere imza attıkları için kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise “Ülkemize ve şehrimize kalıcı eserler kazandırmak amacıyla kurduğumuz İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınevi aracılığıyla değerli bir eseri okuyuculara sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yayınevimiz aracılığıyla daha çok nitelikli eseri toplumumuzla, bilim dünyasıyla buluşturmak hedefindeyiz. Bu doğrultuda öğretim üyelerimizi her konuda destekliyor, onlara bilgi ve tecrübelerini esere dönüştürebilecekleri ortamı sunuyoruz. Başarılı çalışmalarımızın önümüzdeki dönemde de artarak süreceğine inanıyorum” diye konuştu.