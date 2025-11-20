Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncularından Asena Keskinci, dizinin diğer başrol oyuncusu Evrim Akın hakkındaki iddialarıyla gündeme geldi. Dizide 'Emre' karakterini canlandıran Ege Tanman, bu olaylara şahit olduğunu doğrulayan bir açıklama yaptı. Peki, Ege Tanman kimdir, kaç yaşında, nereli? Ege Tanman dizi ve filmleri...
EGE TANMAN KİMDİR?
Ege Tanman 26 Şubat 1998 yılında Bursa'da doğdu. Kınalı Kar adlı dizide Efe rolünü oynadı. Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle tanındı. Ardından, 2008'de Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı. 2007-2010 yılları arasında yayımlanan Bez Bebek dizisinde de başrollerden birinde yer aldı. 2011-2013 yılları arasında yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi ile daha geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.
Aynı zamanda DJ'lik yapmaktadır.
EGE TANMAN DİZİ VE FİLMLERİ
Dizi
2002 Kınalı Kar
2002 Sır Kapısı
2005 Kezban Yenge
2004-2006 Büyük Buluşma
2006 Sev Kardeşim
2006 Acemi Cadı
2007 Bez Bebek
2011-2013 Leyla ile Mecnun
2012 İbreti Ailem
2012 Şubat
2014 Ben de Özledim
Sinema
2004 Yusufçuk
2005 Kandil
2005 Babam ve Oğlum
2007 Çocuk
2009 Beş Şehir
İnternet
2021-2023 Leyla ile Mecnun