Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncularından Asena Keskinci, dizinin diğer başrol oyuncusu Evrim Akın hakkındaki iddialarıyla gündeme geldi. Dizide 'Emre' karakterini canlandıran Ege Tanman, bu olaylara şahit olduğunu doğrulayan bir açıklama yaptı. Peki, Ege Tanman kimdir, kaç yaşında, nereli? Ege Tanman dizi ve filmleri...

EGE TANMAN KİMDİR?

Ege Tanman 26 Şubat 1998 yılında Bursa'da doğdu. Kınalı Kar adlı dizide Efe rolünü oynadı. Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle tanındı. Ardından, 2008'de Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı. 2007-2010 yılları arasında yayımlanan Bez Bebek dizisinde de başrollerden birinde yer aldı. 2011-2013 yılları arasında yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi ile daha geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.

Aynı zamanda DJ'lik yapmaktadır.

EGE TANMAN DİZİ VE FİLMLERİ

Dizi

2002 Kınalı Kar

2002 Sır Kapısı

2005 Kezban Yenge

2004-2006 Büyük Buluşma

2006 Sev Kardeşim

2006 Acemi Cadı

2007 Bez Bebek

2011-2013 Leyla ile Mecnun

2012 İbreti Ailem

2012 Şubat

2014 Ben de Özledim

Sinema

2004 Yusufçuk

2005 Kandil

2005 Babam ve Oğlum

2007 Çocuk

2009 Beş Şehir

İnternet

2021-2023 Leyla ile Mecnun