Eğitime adanmış bir ömür: Doğan Cüceloğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor
Fikir ve eserleriyle Türkiye'de herkesin gönlünde yer eden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu hayatını kaybedeli bir yıl oldu. 83 yaşındayken aort yırtılması sonucu hayatını kaybeden usta isim, bugün yakınları ve sevenleri tarafından anılıyor.
Kişisel gelişim kitapları ve televizyon programları ile tanınan; üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, anne-babalara ve iş insanlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları yapan, deneyimlerini her zaman kitaplarında ve konuşmalarında insanlara yansıtmaya çalışan Psikolog ve Akademisyen Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, bir yıl önce bugün hayatını kaybetti.
1990'lardan itibaren Türk insanının duygu, düşünce ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları ile inceleyen ve bunlara ilişkin Türkçe kitaplar yayımlayan usta isim, aort damarı yırtılması sonucu yaşamını yitirmişti.
Fikir ve eserleriyle Türk halkının gönlünde yer eden Cüceloğlu, ölümünün 1. yılında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından anılıyor.
Aralarına ünlü ve siyasi isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi, sosyal medya hesaplarından #DoğanCüceloğlu etiketiyle paylaşımlar yapıyor, Cüceloğlu’nu kitapları ve sözleriyle anıyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları…
"Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin."— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 16, 2022
Merhametli çocuklar yetiştirme çabamızın kılavuz adresi #DoğanCüceloğlu Hoca’mızı vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/CKYulx4K5I
Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan değerli hocamız #DoğanCüceloğlu’nu saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/1qWk2dnnZt— HAYDAR ALİ YILDIZ (@haydaraliyildiz) February 16, 2022
Ardından hepimize miras bıraktığı onlarca kitabıyla, vermiş olduğu seminerlerle ülkemizin en kıymetli değerlerinden Psikolog ve Yazar #DoğanCüceloğlu'nu aramızdan ayrılışının 1'inci yıldönümünde saygı ve özlemle anıyorum.— Nihat Yeşil (@ChpNihatYesil) February 16, 2022
Işıklar içinde uyusun... pic.twitter.com/re3f6w9wuS
Yıllardır yazdığı kitapları ve makaleleriyle insanın, hayvanın, ağacın, böceğin, taşın ve toprağın “bir” olduğunu, bir olduğumuzu öğretti.— Battal İLGEZDİ (@battalilgezdi34) February 16, 2022
Geçen yıl kaybettiğimiz değerli psikolog ve akademisyen #DoğanCüceloğlu’nu özlemle anıyorum. pic.twitter.com/DQNvm4qJ8r
“Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin.”— Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) February 16, 2022
Geçen yıl kaybeyttiğimiz, Beşiktaş’tan komşumuz psikolog ve yazar Prof. Dr. #DoğanCüceloğlu’nu vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/X8kWz1nQZf
AKADEMİK KARİYERİNE ÜNİVERSİTEDE BAŞLADI
Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir
ailenin en küçük çocuğu olarak 9 Şubat 1938 tarihinde dünyaya geldi. Ortaokulu
Silifke'de; liseyi Ankara ve Kırklareli'de bitirdi. İstanbul Üniversitesi
Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra aynı üniversitede
akademik kariyerine başladı ve Mümtaz Turhan'ın asistanlığını yaptı.
AMERİKA’DA EĞİTİM ALDI
1964 yılında Amerikan Psikoloji Derneği bursu ile ABD'ye
giderek Illinois Üniversitesinde Charles E. Osgood danışmanlığında dil
psikolojisi (psikolinguistik) alanında doktora yaptı (1967). Doktora eğitimi
sırasında evlendi ve bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu.
1975’TE DOÇENT OLDU
Türkiye'ye döndükten sonra akademik kariyerine İstanbul
Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde devam etti. 1975 yılında doçent
unvanını aldıktan sonra Fulbright Araştırma Bursu için başvurdu ve aldığı burs
ile Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley)'de ziyaretçi öğretim üyesi olarak
bulundu.
‘İNSAN İNSANA’
Ailesini ABD'de bırakarak Türkiye'ye dönen Cüceloğlu,
Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde yarı zamanlı olarak ders verdi. İlk
kişisel gelişim kitabı "İnsan İnsana"yı yayımladı (1979). Ailesine
yakın olmak için 1980'de ABD'ye döndü 1996 yılında emekli olana kadar Fullerton
şehrindeki Kaliforniya Eyalet Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı.
ABD'de yaşarken Türkçe kişisel gelişim kitapları yayımlamaya
devam eden Cüceloğlu, ikinci kitabı olan "İnsan ve Davranışı"nda
(1991) modern psikolojinin temel kavramlarını Türkiye'den yerel öykülerle ele
aldı.
ATÖLYE ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERDİ
Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndü ve üniversite
öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler,
konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemeye ağırlık verdi. 1999 yılında bir
temizlik firmasının sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen "Temiz
Aile, Temiz Gelecek" başlıklı sohbet programları çerçevesinde televizyonda
sohbet programları yapmaya başladı.
Yazdığı kitaplar ve televizyon programları yoluyla
Türkiye’de alanında, eğitim camiasında ve veliler arasında tanındı. Televizyon
programlarının ve seminerlerinin içeriğini kitap hâline getirdi. Yıldız
Hacıevliyagil ile ikinci evliliğini yaptı.
Hayat öyküsünü anlatan İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog
adlı kitabını 2013 yılında yayımladı. Deniz Bayramoğlu'nun Doğan Cüceloğlu ile
yaptığı söyleşi kitabı "Kendini Keşfetmeye Zorluklarla Başa Çıkmaya Var
mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler" adlı söyleşi kitabı Ocak 2021'de
yayımlandı.
ÖLÜMÜ
16 Şubat 2021'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde
aort damarı yırtılması nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti. 18 Şubat 2021'de
Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda
defnedildi.
2021'de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Küçükçekmece Fen Lisesinin adı Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi olarak değiştirilerek hatırası yaşatıldı.
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