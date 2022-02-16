Eğitime adanmış bir ömür: Doğan Cüceloğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor

16 Şubat 2022 Çarşamba, 12:45

Kişisel gelişim kitapları ve televizyon programları ile tanınan; üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, anne-babalara ve iş insanlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları yapan, deneyimlerini her zaman kitaplarında ve konuşmalarında insanlara yansıtmaya çalışan Psikolog ve Akademisyen Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, bir yıl önce bugün hayatını kaybetti.

1990'lardan itibaren Türk insanının duygu, düşünce ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları ile inceleyen ve bunlara ilişkin Türkçe kitaplar yayımlayan usta isim, aort damarı yırtılması sonucu yaşamını yitirmişti.

Fikir ve eserleriyle Türk halkının gönlünde yer eden Cüceloğlu, ölümünün 1. yılında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından anılıyor.

Aralarına ünlü ve siyasi isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi, sosyal medya hesaplarından #DoğanCüceloğlu etiketiyle paylaşımlar yapıyor, Cüceloğlu’nu kitapları ve sözleriyle anıyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

"Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin."



Merhametli çocuklar yetiştirme çabamızın kılavuz adresi #DoğanCüceloğlu Hoca’mızı vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/CKYulx4K5I — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 16, 2022

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan değerli hocamız #DoğanCüceloğlu’nu saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/1qWk2dnnZt — HAYDAR ALİ YILDIZ (@haydaraliyildiz) February 16, 2022

Ardından hepimize miras bıraktığı onlarca kitabıyla, vermiş olduğu seminerlerle ülkemizin en kıymetli değerlerinden Psikolog ve Yazar #DoğanCüceloğlu'nu aramızdan ayrılışının 1'inci yıldönümünde saygı ve özlemle anıyorum.



Işıklar içinde uyusun... pic.twitter.com/re3f6w9wuS — Nihat Yeşil (@ChpNihatYesil) February 16, 2022

Yıllardır yazdığı kitapları ve makaleleriyle insanın, hayvanın, ağacın, böceğin, taşın ve toprağın “bir” olduğunu, bir olduğumuzu öğretti.



Geçen yıl kaybettiğimiz değerli psikolog ve akademisyen #DoğanCüceloğlu’nu özlemle anıyorum. pic.twitter.com/DQNvm4qJ8r — Battal İLGEZDİ (@battalilgezdi34) February 16, 2022

“Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin.”



Geçen yıl kaybeyttiğimiz, Beşiktaş’tan komşumuz psikolog ve yazar Prof. Dr. #DoğanCüceloğlu’nu vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/X8kWz1nQZf — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) February 16, 2022

AKADEMİK KARİYERİNE ÜNİVERSİTEDE BAŞLADI

Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak 9 Şubat 1938 tarihinde dünyaya geldi. Ortaokulu Silifke'de; liseyi Ankara ve Kırklareli'de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra aynı üniversitede akademik kariyerine başladı ve Mümtaz Turhan'ın asistanlığını yaptı.

AMERİKA’DA EĞİTİM ALDI

1964 yılında Amerikan Psikoloji Derneği bursu ile ABD'ye giderek Illinois Üniversitesinde Charles E. Osgood danışmanlığında dil psikolojisi (psikolinguistik) alanında doktora yaptı (1967). Doktora eğitimi sırasında evlendi ve bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu.

1975’TE DOÇENT OLDU

Türkiye'ye döndükten sonra akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde devam etti. 1975 yılında doçent unvanını aldıktan sonra Fulbright Araştırma Bursu için başvurdu ve aldığı burs ile Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley)'de ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu.

‘İNSAN İNSANA’

Ailesini ABD'de bırakarak Türkiye'ye dönen Cüceloğlu, Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde yarı zamanlı olarak ders verdi. İlk kişisel gelişim kitabı "İnsan İnsana"yı yayımladı (1979). Ailesine yakın olmak için 1980'de ABD'ye döndü 1996 yılında emekli olana kadar Fullerton şehrindeki Kaliforniya Eyalet Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı.

ABD'de yaşarken Türkçe kişisel gelişim kitapları yayımlamaya devam eden Cüceloğlu, ikinci kitabı olan "İnsan ve Davranışı"nda (1991) modern psikolojinin temel kavramlarını Türkiye'den yerel öykülerle ele aldı.

ATÖLYE ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERDİ

Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndü ve üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemeye ağırlık verdi. 1999 yılında bir temizlik firmasının sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen "Temiz Aile, Temiz Gelecek" başlıklı sohbet programları çerçevesinde televizyonda sohbet programları yapmaya başladı.

Yazdığı kitaplar ve televizyon programları yoluyla Türkiye’de alanında, eğitim camiasında ve veliler arasında tanındı. Televizyon programlarının ve seminerlerinin içeriğini kitap hâline getirdi. Yıldız Hacıevliyagil ile ikinci evliliğini yaptı.

Hayat öyküsünü anlatan İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog adlı kitabını 2013 yılında yayımladı. Deniz Bayramoğlu'nun Doğan Cüceloğlu ile yaptığı söyleşi kitabı "Kendini Keşfetmeye Zorluklarla Başa Çıkmaya Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler" adlı söyleşi kitabı Ocak 2021'de yayımlandı.

ÖLÜMÜ

16 Şubat 2021'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde aort damarı yırtılması nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti. 18 Şubat 2021'de Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

2021'de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Küçükçekmece Fen Lisesinin adı Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi olarak değiştirilerek hatırası yaşatıldı.