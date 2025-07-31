Eski tip sürücü belgesini yeni ehliyetlerle değiştirmek için yurttaşlar son tarihin ne zaman olduğunu araştırıyor. 1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için açıklanan tarihin uzatılıp uzatılmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ehliyet yenileme tarihi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz olarak açıklanmış olan tarih 31 Ekim'e ertelendi.

ESKİ TİP EHLİYET KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Eski tip ehliyet ile araç kullanmanın cezası 12.978 TL değerinde.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyetini yenilemek isteyen yurttaşlar Kimlik Belgesi, mevcut ehliyet, sürücü sağlık raporu, son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, adli sicil belgesi, kan grubu belgesi ve harç bedeli dekontu ile ehliyetlerini yenileyebilir.