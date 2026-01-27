Rock müziğinin efsane ismi Teoman, 2010 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ekin Türkmen ile Cihangir'de görüntülendi. Peki, Ekin Türkmen kimdir? Ekin Türkmen kaç yaşında, nereli? Ekin Türkmen dizileri

EKİN TÜRKMEN KİMDİR?

Ekin Türkmen, aslen Nevşehirli bir ailenin kızı olarak 22 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşta katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, ünlü yönetmen Osman Sınav ile tanışmasının ardından oyunculuk dünyasına adım atma kararı aldı. Kariyerine Türk televizyon tarihinin kült yapımlarından biri olan Ekmek Teknesi dizisindeki Songül karakteriyle başlayan Türkmen, bu süreçte eğitimini de aksatmayarak Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden başarıyla mezun oldu.

Oyunculuk yeteneğini her geçen gün geliştiren Ekin Türkmen, Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı ancak bu projenin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek UCLA’da İngilizce eğitimi aldı. Sinema dünyasında da aktif bir rol üstlenen oyuncu, Keloğlan Kara Prens'e Karşı, Anadolu Kartalları ve Organize İşler Sazan Sarmalı gibi önemli yapımlarda beyaz perdede boy gösterdi. Televizyonda ise Acı Hayat, Menekşe ile Halil, Adanalı ve son dönemde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi iddialı projelerde yer alarak ekranların aranan isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Sahne sanatlarındaki yetkinliğini tiyatro oyunlarıyla da kanıtlayan sanatçı, 2008 yılında 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü"ne layık görülerek başarısını taçlandırdı.

EKİN TÜRKMEN'İN OYNADIĞI DİZİLER

Ekmek Teknesi

Acı Hayat

Nefes Nefese

Kısmetim Otel

Menekşe ile Halil

Küçük Kadınlar

Karakol

Adanalı

Bir Kadın Tanıdım

Aşk Emek İster

Hatasız Kul Olmaz

Racon: Ailem İçin

Son Destan

Ramo