Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eklem ağrılarından şikayet edenler dikkat! Profesör Saraçoğlu gizli reçeteyi açıkladı: Kıkırdakları yeniden örüyor

Eklem ağrılarından şikayet edenler dikkat! Profesör Saraçoğlu gizli reçeteyi açıkladı: Kıkırdakları yeniden örüyor

10.10.2026 23:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Eklem ağrılarından şikayet edenler dikkat! Profesör Saraçoğlu gizli reçeteyi açıkladı: Kıkırdakları yeniden örüyor

İlerleyen yaşla birlikte artan diz ağrıları, merdiven çıkamama ve eklem sıvısı kaybı kâbusunuz olmasın. Bitkisel tedavi uzmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun ameliyatsız çözüm olarak sunduğu bu tarımsal mucize, adeta dizlerdeki kıkırdak dokuyu sil baştan onarıyor.

Hareketsiz yaşam, fazla kilo ve ilerleyen yaşla birlikte milyonlarca kişinin en büyük sorunu haline gelen eklem ağrıları ve dizlerde sıvı kaybı (menisküs) yaşam kalitesini düşürüyor. Birçok kişi çareyi ağrı kesicilerde ya da doğrudan ameliyat masasında ararken, bitkisel kürleriyle tanınan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu doğanın sunduğu şifa kaynağını işaret etti.

"KIKIRDAKLARI ADETA ÇELİK GİBİ YAPIYOR"

Anadolu topraklarında yetişen tarım ürünlerinin aslında en güçlü ilaçlar olduğunu belirten Saraçoğlu, özellikle kurutulmuş bamya tohumunun diz kapaklarındaki sıvı kaybını yerine koymada eşsiz bir doğal takviye olduğunu vurAguladı.

Ünlü profesör, bamya tohumunun içeriğindeki yoğun vitamin ve minerallerin eklem dokularını hedef aldığını belirterek şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

BAMYA KÜRÜNÜN FAYDALARI

Diz kapağındaki sıvı kaybını (hyaluronik asit eksikliğini) doğal yollarla destekleyerek sürtünmeyi engelliyor.

Zengin magnezyum ve K vitamini içeriğiyle kemik erimesi (osteoporoz) riskini minimuma indiriyor.

Güçlü bir lif kaynağı olduğu için sindirim sistemini düzenliyor ve tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

Vücuttaki enfeksiyonla savaşarak eklem romatizması ağrılarını hafifletiyor.

BAMYA TOHUMU KÜRÜ NASIL UYGULANIR?

Uzmanlar, bu şifa deposundan tam verim alabilmek için düzenli kullanımın şart olduğunu belirtiyor. En çok tercih edilen ve pratik olan yöntem ise "yutma" tekniği. Her sabah aç karnına 7 ila 9 adet kurutulmuş bamya tohumunu bir bardak ılık su ile tıpkı bir hap yutar gibi tüketebilirsiniz. Yutmakta zorlananlar ise tohumları akşamdan bir bardak suyun içine koyup sabaha kadar bekleterek, sabah uyandıklarında bu suyu içip yumuşayan tohumları çiğneyerek tüketebilirler. Kronik bir rahatsızlığı veya düzenli ilaç kullanımı olanların küre başlamadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları tavsiye ediliyor.

İlgili Konular: #hasat #Bamya #Menisküs