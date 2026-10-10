Eklem ağrılarından şikayet edenler dikkat! Profesör Saraçoğlu gizli reçeteyi açıkladı: Kıkırdakları yeniden örüyor

Hareketsiz yaşam, fazla kilo ve ilerleyen yaşla birlikte milyonlarca kişinin en büyük sorunu haline gelen eklem ağrıları ve dizlerde sıvı kaybı (menisküs) yaşam kalitesini düşürüyor. Birçok kişi çareyi ağrı kesicilerde ya da doğrudan ameliyat masasında ararken, bitkisel kürleriyle tanınan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu doğanın sunduğu şifa kaynağını işaret etti.

"KIKIRDAKLARI ADETA ÇELİK GİBİ YAPIYOR"

Anadolu topraklarında yetişen tarım ürünlerinin aslında en güçlü ilaçlar olduğunu belirten Saraçoğlu, özellikle kurutulmuş bamya tohumunun diz kapaklarındaki sıvı kaybını yerine koymada eşsiz bir doğal takviye olduğunu vurAguladı.

Ünlü profesör, bamya tohumunun içeriğindeki yoğun vitamin ve minerallerin eklem dokularını hedef aldığını belirterek şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

BAMYA KÜRÜNÜN FAYDALARI

Diz kapağındaki sıvı kaybını (hyaluronik asit eksikliğini) doğal yollarla destekleyerek sürtünmeyi engelliyor.

Zengin magnezyum ve K vitamini içeriğiyle kemik erimesi (osteoporoz) riskini minimuma indiriyor.

Güçlü bir lif kaynağı olduğu için sindirim sistemini düzenliyor ve tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

Vücuttaki enfeksiyonla savaşarak eklem romatizması ağrılarını hafifletiyor.

BAMYA TOHUMU KÜRÜ NASIL UYGULANIR?

Uzmanlar, bu şifa deposundan tam verim alabilmek için düzenli kullanımın şart olduğunu belirtiyor. En çok tercih edilen ve pratik olan yöntem ise "yutma" tekniği. Her sabah aç karnına 7 ila 9 adet kurutulmuş bamya tohumunu bir bardak ılık su ile tıpkı bir hap yutar gibi tüketebilirsiniz. Yutmakta zorlananlar ise tohumları akşamdan bir bardak suyun içine koyup sabaha kadar bekleterek, sabah uyandıklarında bu suyu içip yumuşayan tohumları çiğneyerek tüketebilirler. Kronik bir rahatsızlığı veya düzenli ilaç kullanımı olanların küre başlamadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları tavsiye ediliyor.