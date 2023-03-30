Eklenince çiğ köfteye lezzet katıyor. Kimsenin bilmediği püf nokta!

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 00:05

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 00:05

Çiğ köfte, etli veya etsiz yapılan lezzetli bir yiyecek. Türk mutfağında çokça tüketilen çiğ köfte adım başı açılmış olan iş yerlerinde de satılıyor.

Merdiven altı yerlerde üretilen çiğ köfteler ise sağlığa çok zararlı. Peki evde çiğ köfte yapmak zor mu? Aslında değil. Pratik bir şekilde evde çiğ köfte yapmak mümkün.

SUMAK AYRINTISINA DİKKAT

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Çiğ köfteye lezzet katan sırra yer verildi. Çiğ köfte malzemelerinin içerisine eğer sumak eklerseniz yapacağınız çiğ köfte çok daha lezzetli oluyor.

ÇİĞ KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 bağ maydanoz

3 diş sarımsak

2 adet domates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı biber salçası

3 adet limon

Zeytinyağı

Sumak

İsot

Karabiber

Pul Biber

Tuz

ÇİĞ KÖFTENİN HAZIRLANIŞI

Limonun suyu sıkılır.

Bir kaba bulgur koyulur ve üzerine sıcak su koyulur. Bulgurun üzeri bir kapakla kapatılıp pişmeye bırakılır.

Maydanoz, sarımsak, domates ve soğan kabaca doğranır ve robotta çekilir. Daha sonra pişen bulgur koyulur ve robotta çekmeye devam edilir.

Baharatlar, salça ve zeytinyağı, limon suyu koyulur ve tüm malzemeler iyice birbirine karışana kadar robotta çekme işlemine devam edilir.

Çiğ köfte hazır olunca bir kaba koyularak dinlenmesi için 30 dakika buzdolabında bekletilir.

Çiğ köfte buzdolabından alınarak istenilen şekilde servis edilir.