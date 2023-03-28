Ekmeğin Bayatlamaması İçin Aşçıların Uyguladığı 6 Yöntem

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 00:27

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 00:27

Ekmek küflendiği veya bayatladığı zaman bir çok kişi çöpe atıyor. Gıda israfı sadece Türkiye'de değil Dünya genelinde de büyük bir sorun. Ekmeğin bayatlamasını önlemek ise sanıldığı kadar zor değil. Aşçıların ekmeğin bayatlamaması için uyguladığı 6 yöntem var. Öğreneceğiniz bu yöntemler sayesinde artık marketten veya fırından aldığınız ekmekler bayatlamayacak.

Mynet'te yer alan bir içerikte; Ekmeklerin bayatlamaması için bilinmesi gereken 6 yöntem paylaşıdlı. İşte ekmeğin bayatlamasını önleyen yöntemler.

Dilimlenerek Tüketilmeli!

Ekmeğin dilimlenerek tüketilmesi bayatlamayı geciktiren en önemli unsurlardandır.

Soğuk Ekmek Bayat Ekmek Değildir!

Her zaman soğuk olan ekmek bayat ekmek olduğu anlamına gelmez. Ekmek ısıtıldığı zaman tekrar yumuşaklığını ve lezzetini kazanacaktır.

Ekmek Açıkta Kalmamalı!

Ekmeğin kesinlikle açıkta kalmamasına ve hava almamasına dikkat edilmelidir. Sıcak olduğu zaman ise yeterince soğumadan torbaya konulmaması gerekir çünkü buhar nedeniyle küflenir.

Ekmeğin Kabuğu Kopartılmamalı!

Ekmek tüketilirken, bazı kişiler kabuğunu sevdikleri için veya ekmek içi sıcakken hamur olduğundan, önce ekmeğin kabuğunu koparıp yerler. Bu durumda ekmek daha kolay bayatlar, çünkü böyle durumda su kaybı kolaylaşır, kurur ve kolayca ufalanır.

Ekmek Derin Dondurucuda Bekletilmeli!

Ekmeği bekletmemiz gerektiğinde buzdolabı poşeti içerisinde derin dondurucu da bozulmadan saklayabiliriz. Böylece ekmeğin küflenmesini önlemiş oluruz. Daha sonra muhafaza ettiğimiz bu ekmekler eski tazeliği kadar olmasa da yenebilecek yumuşaklığa kavuşacaktır. Arzunuza göre kızartılarak ya da buhar sayesinde nem kazandırılarak tekrar normal olarak tüketilebilir.

Sertleşmiş Ekmeği Su Buharı Sayesinde Yenecek Kıvama Getirebilirsiniz!

Ekmek nemini kaybettikçe sertleşmeye ve zamanla küflenmeye başlar. Sertleşmeye başlayan ekmeği tekrar yenilecek kıvama getirebilmek için bir kaba su koyarak kaynatılır daha sonra bu kaynatılan suyun üzerine bir süzgeç ve içine sertleşmiş-kurumuş ekmekleri koyulur. Su buharı ekmeğin içine yavaş yavaş nüfus edeceğinden kaybettiği nemi kazanacak ve tekrar yenilecek kıvama gelecektir.